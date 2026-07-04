Несмотря на победу над Нидерландами в квалификации чемпионата мира, защитник сборной Латвии Артур Жагарс остался недоволен игрой команды. По его словам, латвийцы добились результата благодаря характеру, а не качеству баскетбола.

Защитник сборной Латвии Артур Жагарс после победы над Нидерландами со счетом 72:69 признал, что команда провела далеко не лучший матч, хотя сумела добиться важного результата.

По словам одного из лидеров сборной, игра латвийцев была далека от желаемого уровня.

«Мы определенно показали некрасивый баскетбол. Мы сами это понимаем. У нас много новых игроков, мы еще не так много играли вместе, но это точно не оправдание», — сказал Жагарс в интервью LTV7.

Баскетболист подчеркнул, что нынешняя сборная должна побеждать прежде всего за счет самоотдачи, а не индивидуального мастерства.

«Мы должны побеждать не за счет таланта, а благодаря тяжелой работе, такой "грязной" работе и энергии».

По словам Жагарса, начало встречи получилось крайне неудачным. Латвийцы уступали в счете, испытывали проблемы с взаимопониманием и выглядели недостаточно энергично. Однако во второй половине встречи команда сумела переломить ход игры благодаря характеру и настойчивости.

Игрок также отметил, что разница в уровне европейских сборных постепенно сокращается, поэтому легких матчей больше не остается.

В качестве примера он привел лидера сборной Нидерландов Кейе ван дер Вурста, который, по словам Жагарса, уверенно ведет партнеров за собой и способен забивать трехочковые практически от центра площадки.

Несмотря на победу, в сборной не считают задачу выполненной. Жагарс подчеркнул, что команда должна сохранить рабочий настрой и использовать удачные отрезки матча как основу для дальнейшей подготовки.

«Мы должны оставаться приземленными, продолжать усердно работать и взять с собой в следующий матч те 10–15 минут, которые сегодня провели хорошо. Именно от этого нужно отталкиваться».

Победа над Нидерландами стала первой официальной для сборной Латвии под руководством нового главного тренера Яниса Гайлитиса и позволила команде сохранить хорошие шансы на выход во второй этап квалификации чемпионата мира.

Следующий матч латвийские баскетболисты проведут уже в понедельник дома против сборной Австрии. Именно эта встреча завершит первый этап квалификации.