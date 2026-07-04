Сборная Марокко стала первым участником четвертьфинала чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала команда уверенно переиграла Канаду со счетом 3:0 и теперь ждет победителя встречи Франция — Парагвай.

Марокканцы решили исход встречи после перерыва, хотя в первом тайме инициативой чаще владела сборная Канады. Несмотря на несколько опасных моментов, счет до перерыва так и не был открыт.

На 50-й минуте Аззедин Унахи вывел Марокко вперед. После передачи Ашрафа Хакими полузащитник точно пробил с линии штрафной площади в нижний угол ворот.

В концовке встречи африканская команда окончательно сняла все вопросы о победителе. На 82-й минуте Браим Диас вывел Унахи на ударную позицию, и тот оформил дубль. Спустя несколько минут Суфьян Рахими мог отличиться ударом головой, но попал в перекладину.

Тем не менее уже в компенсированное время Рахими все же записал свое имя в протокол. После очередной передачи Диаса он точно пробил в нижний угол ворот, установив окончательный счет — 3:0.

Победа позволила Марокко первым оформить путевку в четвертьфинал мирового первенства. Следующим соперником команды станет победитель матча между Францией и Парагваем.

Для Канады турнир завершился, несмотря на успешное выступление на предыдущих стадиях. Один из хозяев чемпионата сумел выйти из группы, а затем преодолел первый раунд плей-офф, однако остановился в шаге от четвертьфинала.

Марокко продолжает одно из самых ярких выступлений на нынешнем чемпионате мира. На групповом этапе команда сыграла вничью с Бразилией, а затем обыграла Шотландию и Гаити. В 1/16 финала марокканцы также проявили характер, победив Нидерланды лишь в серии пенальти.

Нынешний чемпионат мира стал первым в истории, в финальной стадии которого выступают 48 сборных. Из-за нового формата борьба за выход в четвертьфинал стала длиннее, а каждая победа в плей-офф приобрела еще большее значение.

Матчи 1/8 финала продолжаются. В борьбу за оставшиеся путевки в четвертьфинал вступят Португалия, Испания, Бразилия, Англия, Аргентина и другие претенденты на титул.

Полуфиналы турнира состоятся 14 и 15 июля, а финальный матч пройдет 19 июля.