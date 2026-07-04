Сборная Колумбии завершила формирование сетки плей-офф чемпионата мира. В заключительном матче первого раунда команда с минимальным счетом обыграла Гану и вышла в 1/8 финала, где встретится со Швейцарией.

Колумбия стала последней командой, обеспечившей себе место в 1/8 финала чемпионата мира. В матче первого раунда плей-офф южноамериканская сборная победила Гану со счетом 1:0.

Судьбу встречи решил быстрый гол, забитый уже на 14-й минуте. После передачи Луиса Суареса точным ударом с близкого расстояния отличился Джон Ариас.

В дальнейшем Колумбия контролировала ход игры, однако увеличить преимущество долгое время не удавалось. Во втором тайме команда все же отправила мяч в сетку еще раз, но после просмотра видеоповтора VAR гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда.

Гана после перерыва стала действовать активнее и чаще шла вперед, однако создать по-настоящему опасные моменты у ворот соперника не смогла. Колумбийцы уверенно сохранили минимальное преимущество до финального свистка.

Хотя матч не получился богатым на голевые эпизоды, его исход имел большое значение: именно после этой встречи окончательно определились все участники и пары 1/8 финала турнира.

В следующем раунде Колумбия сыграет со сборной Швейцарии.

Также в 1/8 финала встретятся Парагвай — Франция, Канада — Марокко, Португалия — Испания, США — Бельгия, Бразилия — Норвегия, Мексика — Англия и Аргентина — Египет.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных. Матчи принимают США, Канада и Мексика, а победитель турнира определится 19 июля.