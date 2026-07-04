Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Остапенко выбыла с Уимблдона: латвийская теннисистка проиграла во втором круге парного турнира 0 70

Спорт
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Остапенко
ФОТО: twitter

Алена Остапенко завершила выступление на Уимблдоне. В субботу латвийская теннисистка вместе с американкой Софией Кенин уступила во втором круге парного разряда, не сумев пробиться в число 16 лучших дуэтов турнира.

Латвийская теннисистка Алена Остапенко и американка София Кенин не смогли выйти в 1/8 финала Уимблдона в парном разряде.

Посеянные под восьмым номером Остапенко и Кенин уступили представляющей Чехию Анастасии Детюк и россиянке Ирине Хромачевой в трех сетах — 6:3, 5:7, 4:6.

Матч получился напряженным и завершился лишь в концовке решающей партии. В десятом гейме третьего сета Остапенко и Кенин имели четыре брейк-пойнта и шанс вернуть интригу, однако соперницы выдержали давление и реализовали второй матчбол.

За выступление во втором круге латвийская теннисистка получила 130 рейтинговых очков WTA в парном разряде.

В следующем раунде Детюк и Хромачева сыграют с посеянными под десятым номером китаянкой Го Ханьюй и француженкой Кристиной Младенович.

На старте турнира Остапенко и Кенин уверенно прошли международный дуэт Николы Бартуньковой из Чехии и Александры Эалы с Филиппин, выиграв матч в трех сетах.

Таким образом, для Остапенко Уимблдон завершен. Ранее она выбыла и из одиночного разряда, где дошла до третьего круга, уступив первой ракетке мира Арине Соболенко.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром серии «Большого шлема» и традиционно проводится на травяных кортах.

×
Читайте нас также:
#теннис #Чехия #Латвия #спорт #Уимблдон #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Артур Жагарс
Изображение к статье: Сборная Латвии по баскетболу
Изображение к статье: Игроки на ЧМ-2026
Изображение к статье: Криштиану Роналду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Снимок звездообразования LH 95
Техно
Изображение к статье: Старение
Люблю!
Изображение к статье: На месте аварии
Спорт
Изображение к статье: Алиса Вайдель
В мире
Изображение к статье: Флаг Словакии
В мире
Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Снимок звездообразования LH 95
Техно
Изображение к статье: Старение
Люблю!
Изображение к статье: На месте аварии
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео