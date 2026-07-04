Алена Остапенко завершила выступление на Уимблдоне. В субботу латвийская теннисистка вместе с американкой Софией Кенин уступила во втором круге парного разряда, не сумев пробиться в число 16 лучших дуэтов турнира.

Латвийская теннисистка Алена Остапенко и американка София Кенин не смогли выйти в 1/8 финала Уимблдона в парном разряде.

Посеянные под восьмым номером Остапенко и Кенин уступили представляющей Чехию Анастасии Детюк и россиянке Ирине Хромачевой в трех сетах — 6:3, 5:7, 4:6.

Матч получился напряженным и завершился лишь в концовке решающей партии. В десятом гейме третьего сета Остапенко и Кенин имели четыре брейк-пойнта и шанс вернуть интригу, однако соперницы выдержали давление и реализовали второй матчбол.

За выступление во втором круге латвийская теннисистка получила 130 рейтинговых очков WTA в парном разряде.

В следующем раунде Детюк и Хромачева сыграют с посеянными под десятым номером китаянкой Го Ханьюй и француженкой Кристиной Младенович.

На старте турнира Остапенко и Кенин уверенно прошли международный дуэт Николы Бартуньковой из Чехии и Александры Эалы с Филиппин, выиграв матч в трех сетах.

Таким образом, для Остапенко Уимблдон завершен. Ранее она выбыла и из одиночного разряда, где дошла до третьего круга, уступив первой ракетке мира Арине Соболенко.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром серии «Большого шлема» и традиционно проводится на травяных кортах.