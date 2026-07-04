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Сегодня на ЧМ: Франция против Парагвая, Канада — Марокко. Кто выйдет в четвертьфинал? 0 42

Спорт
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: флаги Франции, Парагвая, Канады и Марокко
ФОТО: BB.LV/AI

На чемпионате мира по футболу продолжается стадия 1/8 финала. В субботу путевки в следующий раунд разыграют Франция и Парагвай, а также Канада и Марокко. Победители этих встреч встретятся между собой в четвертьфинале.

Главным матчем игрового дня станет встреча сборных Франции и Парагвая. Игра пройдет в Филадельфии и начнется в полночь по латвийскому времени.

Французы подходят к матчу в статусе одного из главных фаворитов турнира. Финалисты чемпионата мира 2022 года уверенно преодолели групповой этап, одержав три победы подряд над Сенегалом, Ираком и Норвегией, а затем без особых проблем обыграли Швецию со счетом 3:0 в первом раунде плей-офф.

Парагвай, напротив, начал турнир с крупного поражения от США, но затем сумел изменить ход чемпионата. Команда победила Турцию, сыграла вничью с Австралией, а в первом раунде плей-офф выбила Германию, выиграв серию пенальти после ничьей 1:1.

Хотя Франция считается явным фаворитом, Парагвай уже показал на этом турнире, что способен преподносить сюрпризы. Победа над Германией стала одним из самых заметных результатов нынешнего плей-офф.

Еще одна путевка в четвертьфинал будет разыграна в Хьюстоне, где встретятся Канада и Марокко.

Канадцы, проводящие домашний чемпионат мира, после ничьей с Боснией и Герцеговиной разгромили Катар, уступили Швейцарии, а затем благодаря голу в компенсированное время победили ЮАР.

Марокко также уверенно проводит турнир. Африканская команда сыграла вничью с Бразилией, затем обыграла Шотландию и Гаити, а в предыдущем раунде в серии пенальти выбила Нидерланды.

Любопытно, что Канада и Марокко уже встречались на чемпионате мира 2022 года. Тогда сильнее оказались марокканцы, победившие со счетом 2:1.

Победители обеих субботних встреч встретятся между собой в четвертьфинале, поэтому уже сегодня определится полная верхняя часть турнирной сетки.

Прямые трансляции матчей доступны на телеканале TV6 и платформе Go3.

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#футбол #Франция #спорт #Канада #Марокко #Парагвай
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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