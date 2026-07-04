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Смертельная авария на гонках в Литве: автомобиль вылетел в зрительскую зону 0 178

Спорт
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: На месте аварии
ФОТО: Youtube

Во время этапа чемпионата Балтии по кольцевым автогонкам (BaTCC) на трассе «Немунас Ринг» в литовском Качергине гоночный автомобиль вылетел с трассы и оказался в зрительской зоне. Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы. Соревнования были остановлены.

Трагический инцидент произошел в субботу на автодроме «Немунас Ринг» во время этапа чемпионата Балтии по кольцевым автогонкам BaTCC.

По предварительной информации, во время последнего круга заезда класса GT автомобиль Cupra под управлением Айвараса Ремейки вылетел с трассы под проливным дождем и въехал в зрительскую зону в районе аварийного выезда, где находились люди.

По данным полиции, авария произошла около 11:50 в районе Качергине. В результате происшествия погиб мужчина 1969 года рождения, еще один зритель — 1999 года рождения — получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщают литовские СМИ, свидетели утверждают, что смертельные травмы погибшему могли нанести металлические ворота, в которые врезался автомобиль. Эта информация официально пока не подтверждена и будет проверяться в ходе расследования.

После аварии на место прибыли медики и полиция. По словам очевидцев, помощь пострадавшим сразу начали оказывать медицинские работники и находившиеся поблизости военнослужащие НАТО. Реанимационные мероприятия продолжались около получаса, однако спасти одного из пострадавших не удалось.

Организаторы после происшествия объявили о приостановке соревнований.

По предварительным данным, сам гонщик в результате аварии не пострадал.

Полиция начала досудебное расследование по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователям предстоит установить причины вылета автомобиля с трассы, а также выяснить, каким образом машина оказалась в зоне, где находились зрители.

Авария произошла во время этапа чемпионата Балтии по кольцевым гонкам BaTCC, который считается одним из крупнейших автоспортивных соревнований в регионе.

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#Литва #трагедия #гонки #автоспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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