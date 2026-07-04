Уимблдонский турнир лишился сразу двух главных действующих лиц. Действующая чемпионка Ига Швёнтек неожиданно завершила борьбу уже в третьем круге, а Серена Уильямс отказалась от участия в парном разряде из-за травмы колена.

Одной из главных сенсаций игрового дня на Уимблдоне стало поражение действующей чемпионки Иги Швёнтек.

Третья ракетка мира уступила представительнице Филиппин Александре Эале, занимающей 32-е место в рейтинге WTA, — 6:7 (9:11), 2:6. Таким образом, польская теннисистка не смогла защитить титул, завоеванный год назад.

В следующем круге Эала встретится с итальянкой Жасмин Паолини, занимающей 17-е место в мировом рейтинге.

Еще одной заметной новостью дня стало снятие Серены Уильямс с парного турнира.

Американская теннисистка должна была выйти на корт вместе со своей сестрой Винус Уильямс, получившей wild card на турнир. Однако матч против Камилы Осорио из Колумбии и аргентинки Соланы Сьерры не состоится.

Причиной стала травма колена, которую Серена получила еще в матче первого круга одиночного разряда против австралийки Майи Джойнт.

В своем Instagram 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» призналась, что ей особенно тяжело отказаться от выступления именно в паре с сестрой.

«У меня разбито сердце из-за того, что приходится сняться с парного турнира. Возвращение в соревнования стало для меня подарком, а возможность снова сыграть вместе с Винус значила для меня всё».

По словам Уильямс, она до последнего надеялась восстановиться, однако колено пока не позволяет продолжать выступление.

После вылета Швёнтек борьба за титул в женском одиночном разряде стала еще более открытой. Одновременно завершилось и долгожданное возвращение сестер Уильямс на корты Уимблдона, которого многие болельщики ждали с особым интересом.

Ранее в субботу выступление в парном разряде завершила и латвийская теннисистка Алена Остапенко, проигравшая вместе с американкой Софией Кенин во втором круге.

Уимблдон остается третьим в сезоне турниром серии «Большого шлема» и традиционно проводится на травяных кортах.