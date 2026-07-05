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Афера на миллионы долларов: ФБР США задержало баскетболиста из страны Балтии 2 360

Спорт
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Керр Крийза (с мячом).

Керр Крийза (с мячом).

ФОТО: twitter

Федеральное бюро расследований США (ФБР) задержало эстонского баскетболиста Керра Крийза, которого подозревают в участии в мошеннической схеме.

Агентство Reuters со ссылкой на Kentucky Sports Radio сообщило, что Крийза был связан с многомиллионной мошеннической схемой, истоки которой уходят во времена, когда он выступал за Университет Западной Виргинии в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA), передает ERR Sport.

По данным издания, 25-летний Крийза будет передан властям штата Западная Виргиния и уже на следующей неделе должен предстать перед судом. Подробности предъявленных обвинений пока не разглашаются.

По информации Kentucky Sports Radio, Крийза предположительно связан с мошеннической схемой на несколько миллионов долларов.

"Арест 25-летнего эстонца связан с многомиллионной мошеннической схемой, которая связана с периодом, когда он выступал за команду "Маунтинирс" Университета Западной Виргинии в сезоне 2023–2024 годов. Он будет экстрадирован в Западную Виргинию, а судебное заседание назначено на следующую неделю", – написал в субботу журналист Kentucky Sports Radio Джек Пилгрим. В завершившемся сезоне в Цинциннати Крийза в 19 матчах.

Согласно распространяющейся в социальных сетях информации, Крийза подозревают в сговоре с целью совершения мошенничества, мошенничестве, получении взятки в сфере спорта, а также в содействии совершению преступления или подстрекательстве к нему.

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#Эстония #спорт #мошенничество #коррупция #баскетбол #университет #ФБР #арест
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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