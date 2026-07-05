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ФИФА отложила удаление игрока США после слухов о «звонке из Белого дома» 0 77

Спорт
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фоларин Балогун

Нападающий Фоларин Балогун, получивший красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ с командой Боснии и Герцеговины, сможет выйти на игру против бельгийцев, его дисквалификацию приостановил дисциплинарный комитет ФИФА.

В ФИФА заявляли, что команда США не может обжаловать красную карточку или последующую дисквалификацию игрока. Болельщики сборной США призывали президента страны Дональда Трампа вмешаться в ситуацию, а GiveMeSport со ссылкой на источники в ФИФА писал, что из Белого дома напрямую звонили в ФИФА по поводу красной карточки Балогуна.

Вместе с тем источник издания в ФИФА одновременно утверждает, что этот звонок не повлиял на решение организации.

В итоге дисциплинарный комитет ФИФА воспользовался статьей 27 дисциплинарного кодекса и назначил Балогуну испытательный срок на один год.

Решение стало необычным для турнира. После публикации решения президент США написал: “Спасибо ФИФА за то, что поступили правильно и исправили огромную несправедливость!”

Ранее по аналогичной причине дисквалификации в начале чемпионата мира избежал лидер сборной Португалии Криштиану Роналду.

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#США #Дональд Трамп #чемпионат мира #белый дом #фифа
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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