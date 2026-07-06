Сборная Англии пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв Мексику со счетом 3:2. Несмотря на удаление в начале второго тайма, англичане сумели сохранить преимущество и продолжить борьбу за титул.

Матч 1/8 финала в Мехико начался почти на час позже запланированного времени из-за неблагоприятных погодных условий. После стартовой задержки инициативой постепенно завладела сборная Англии.

Счет был открыт на 36-й минуте. После точного навеса Букайо Саки Джуд Беллингем выиграл борьбу в воздухе и головой отправил мяч в ворота.

Вскоре англичане увеличили преимущество. Перехватив мяч в центре поля, они быстро организовали контратаку, которую завершил тот же Беллингем после передачи Гарри Кейна.

Перед самым перерывом хозяева турнира сократили отставание. После розыгрыша штрафного самым расторопным в штрафной площади оказался Хулиан Киньонес, отправивший мяч в сетку.

Во втором тайме ситуация для англичан осложнилась: защитник Джарелл Куанса получил красную карточку, и команда осталась вдесятером.

Однако вскоре Англия вновь увеличила разницу в счете. Голкипер мексиканцев нарушил правила против Энтони Гордона, арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Гарри Кейн.

Мексика не сдалась и вскоре тоже получила право на 11-метровый удар. Рауль Хименес сократил разрыв до минимума, вернув интригу в концовку встречи.

Заключительные минуты прошли под давлением мексиканской сборной. Хозяева турнира создали несколько опасных моментов, а уже в компенсированное время заработали два угловых подряд. Тем не менее оборона Англии выдержала натиск и сохранила победный счет.

Матч стал настоящей проверкой характера для английской команды. Почти весь второй тайм она провела в меньшинстве, но сумела сохранить преимущество над одной из самых уверенно выступавших команд турнира.

До этой встречи Мексика выиграла все свои матчи на чемпионате мира и не пропустила ни одного мяча. Англия же прошла более сложный путь, однако сумела прибавить в играх плей-офф.

В четвертьфинале англичан ждет новое серьезное испытание — встреча со сборной Норвегии, которая ранее сенсационно выбила из турнира Бразилию благодаря дублю Эрлинга Холанна.

Чемпионат мира продолжает преподносить неожиданные результаты, а борьба за место в полуфинале становится все напряженнее.