Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесен из Таллина в испанскую Гранаду, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на Эстонский стрелковый союз (ESSF).

На сайте Европейской стрелковой конфедерации (ESC) местом проведения уже обозначена Испания. Турнир пройдет с 3 по 9 марта 2027 года.

Причиной переноса стало решение эстонской стороны не допускать до соревнований спортсменов из России и Белоруссии.

ESC решение обосновали тем, что чемпионат Европы является квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года, поэтому все спортсмены, имеющие право на участие, должны получить возможность соревноваться.