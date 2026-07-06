Нападающий Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии после поражения команды от Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира. Форвард поставил точку в выступлениях за национальную команду спустя 16 лет после дебюта.

Для Неймара матч против Норвегии стал последним в футболке сборной Бразилии. После финального свистка 34-летний нападающий подтвердил, что больше не будет выступать за национальную команду.

«Я старался и старался. Теперь все закончено. Все началось здесь, и здесь же все заканчивается», — сказал футболист бразильским журналистам. Именно на этом стадионе он когда-то дебютировал за сборную.

Накануне Бразилия уступила Норвегии со счетом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира уже на стадии 1/8 финала. Единственный гол бразильской команды в компенсированное время с пенальти забил именно Неймар.

Из-за травмы форвард пропустил два первых матча группового этапа и смог выйти на поле лишь в заключительной игре группы, в которой Бразилия победила Шотландию со счетом 3:0.

За национальную команду Неймар выступал с 2010 года. За это время он провел 130 матчей и забил 80 голов, став лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

Последние годы карьеры футболиста сопровождались серьезными травмами, из-за которых он неоднократно пропускал крупные турниры и уже не играл столь заметную роль, как в лучшие годы.

Уход Неймара означает завершение целой эпохи для бразильской сборной. На протяжении более полутора десятилетий он оставался главным лицом команды и одним из самых узнаваемых футболистов мирового футбола.

Несмотря на яркую индивидуальную карьеру, выиграть чемпионат мира Неймару так и не удалось. На двух предыдущих мировых первенствах Бразилия выбывала на стадии четвертьфинала, а нынешний турнир завершила еще раньше — в 1/8 финала.