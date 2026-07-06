"Все, что я сделал, - попросил пересмотреть решение (о красной карточке. - Ред.), потому что не считаю, что это был фол", - сказал глава Белого дома журналистам в Овальном кабинете.

"Я видел этот эпизод. Это не было фолом. Это даже не было нарушением. Это были два парня, бежавшие на полной скорости, которые случайно столкнулись друг с другом", - добавил президент США.

Решение ФИФА о приостановке дисквалификации ключевого игрока американской команды Фоларина Балогуна Дональд Трамп назвал "действительно блестящим". Он также выразил сомнение в беспристрастности арбитра, судившего тот матч, бразильца Рафаэля Клауса.

"Этот арбитр - фигура немного подозрительная, если посмотреть на его прошлое. Я не хочу так говорить, потому что не люблю создавать скандалы, но он действительно вызывает подозрения", - сказал Трамп.

Ранее ФИФА приняла решение приостановить дисквалификацию Балогуна из-за красной карточки, полученной им в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины. Таким образом он сможет принять участие в игре 1/8 против Бельгии, которая состоится 7 июля.

Под угрозой оказалась честность игры

УЕФА осудила коллег из ФИФА после скандала с отменой дисквалификации американского футболиста.

«Вчерашнее решение пересекло красную линию. Если гаранты правил перестают обеспечивать их незыблемость, под угрозой оказывается честность игры, а авторитет соревнования подрывается. Подобное решение создает прецедент для текущего турнира, где аналогичные ситуации теперь требуют равного подхода — в ущерб самому соревнованию. Мы выражаем крайнее недоумение в связи с таким беспрецедентным, непостижимым и необоснованным решением», — говорится в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Балогуна удалили на 64-й минуте встречи с Боснией и Герцеговиной за грубый фол. По регламенту он должен был пропустить следующий матч, однако дисциплинарный комитет ФИФА применил статью 27 кодекса и отложил исполнение наказания на один год с испытательным сроком. Если за это время футболист совершит аналогичное нарушение, дисквалификация вступит в силу.

Решение стало крайне необычным для турнира. После публикации решения президент США написал: “Спасибо ФИФА за то, что поступили правильно и исправили огромную несправедливость!”