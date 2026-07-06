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Сегодня определятся еще два четвертьфиналиста чемпионата мира по футболу 0 112

Спорт
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаги Португалии, Испании, США и Бельгии
ФОТО: BB.LV/AI

На чемпионате мира по футболу продолжается стадия 1/8 финала. В понедельник за путевки в четвертьфинал поборются Португалия и Испания, а также сборные США и Бельгии.

Центральным матчем игрового дня станет противостояние Португалии и Испании. Встреча пройдет в Арлингтоне и начнется в 22:00 по латвийскому времени.

Позже, в 3:00 ночи вторника, в Сиэтле сыграют сборные США и Бельгии. Победители этих двух матчей встретятся между собой в четвертьфинале.

Особое внимание приковано к пиренейскому дерби. Испания остается одной из самых надежных команд турнира — после четырех матчей она еще не пропустила ни одного мяча. На пути к 1/8 финала испанцы обыграли Саудовскую Аравию и Уругвай, а затем уверенно прошли Австрию со счетом 3:0.

Португалия, напротив, идет по более сложному пути. Команда одержала лишь одну победу на групповом этапе, однако сумела пробиться дальше и в первом раунде плей-офф вырвала победу у Хорватии благодаря голу в компенсированное время.

История последних встреч обещает напряженный матч. В финале Лиги наций УЕФА прошлого года сильнее оказалась Португалия, победившая в серии пенальти. На чемпионате мира команды не играли друг с другом с 2018 года, когда их яркий матч завершился со счетом 3:3.

Не менее интригующим выглядит и противостояние США с Бельгией. Американцы проводят турнир дома и продолжают борьбу за выход в четвертьфинал, а дополнительную уверенность команде должно придать решение ФИФА отменить одноматчевую дисквалификацию нападающего Фоларина Балогуна. Он сможет принять участие в сегодняшней встрече.

Бельгия вышла в плей-офф после непростого группового этапа, а затем лишь в дополнительное время сумела сломить сопротивление Сенегала. Опыт матчей на выбывание может стать одним из преимуществ европейской команды.

Победители сегодняшних встреч присоединятся к сборным Франции, Марокко, Англии и Норвегии, которые уже обеспечили себе место в четвертьфинале.

Чемпионат мира вступает в решающую стадию, и уже сегодня определится еще одна четвертьфинальная пара.

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#футбол #США #Испания #Португалия #чемпионат мира #Бельгия #фифа #сборная
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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