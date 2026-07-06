Сборная Норвегии сотворила одну из главных сенсаций чемпионата мира по футболу, обыграв Бразилию со счетом 2:1. Главным героем встречи стал Эрлинг Холанн, оформивший дубль в концовке матча и обеспечивший своей команде исторический выход в четвертьфинал.

Большую часть встречи инициатива принадлежала бразильцам, однако воспользоваться своими моментами они не смогли. Уже в начале матча команда получила шанс выйти вперед, когда после просмотра VAR был назначен пенальти.

Однако голкипер Норвегии Эрьян Нюланд выиграл дуэль у Бруно Гимарайнша и отразил удар с 11-метровой отметки. Этот эпизод стал одним из ключевых: впервые с 1986 года футболист сборной Бразилии не реализовал пенальти в матче чемпионата мира.

До перерыва Нюланд еще несколько раз спас свою команду, а во втором тайме Бразилия продолжила искать путь к воротам соперника. На поле появились свежие игроки, в том числе Неймар, но переломить ход встречи южноамериканцам так и не удалось.

Развязка наступила в последние минуты. На 79-й минуте после навеса Андреаса Шельдерупа Эрлинг Холанн выиграл борьбу в воздухе и ударом головой открыл счет.

Спустя одиннадцать минут форвард оформил дубль. Получив передачу от того же Шельдерупа, Холанн мощно пробил из-за пределов штрафной площади и сделал счет 2:0.

Лишь в компенсированное время Бразилия сумела сократить отставание. После нарушения правил в штрафной площади Норвегии арбитр вновь указал на 11-метровую отметку, и на этот раз Неймар реализовал пенальти. Однако времени на спасение матча у бразильцев уже не осталось.

Для Норвегии эта победа стала исторической. Команда впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится с победителем матча между Англией и Мексикой.

Еще одним итогом встречи стало продолжение гонки лучших бомбардиров турнира. После дубля Холанн довел свой счет до семи голов и сравнялся по этому показателю с Килианом Мбаппе и Лионелем Месси.

Чемпионат мира уже принес несколько громких неожиданностей, и вылет Бразилии стал одной из самых заметных. Один из главных фаворитов турнира завершил борьбу уже на стадии 1/8 финала.

Борьба за путевки в полуфинал продолжится в ближайшие дни, а решающие матчи турнира состоятся в середине июля.