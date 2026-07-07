Сборная Бельгии уверенно преодолела барьер 1/8 финала чемпионата мира, обыграв хозяев турнира — команду США — со счетом 4:1. Теперь бельгийцам предстоит встреча с Испанией в борьбе за выход в полуфинал.

Бельгия активно начала матч и уже на девятой минуте открыла счет. После передачи Николя Раскина отличился Шарль де Кетеларе.

Вскоре бельгийцы потеряли из-за травмы одного из ключевых полузащитников — Амаду Онана, однако эта замена не повлияла на ход встречи. Вышедший вместо него Ханс Ванакен впоследствии стал одним из главных героев матча.

Американцы сумели восстановить равновесие на 31-й минуте благодаря точному удару со штрафного в исполнении Малика Тиллмана. Однако еще до перерыва бельгийцы вновь вышли вперед: после навеса Леандро Троссара де Кетеларе оформил дубль, точно пробив головой.

После перерыва сборная Бельгии окончательно перехватила инициативу. На 57-й минуте де Кетеларе заставил ошибиться голкипера США Мэттью Фриза далеко за пределами штрафной площади, а Ванакен воспользовался этим и отправил мяч в пустые ворота.

Окончательный счет уже в компенсированное время установил Ромелу Лукаку. После передачи Ванакена он воспользовался еще одной ошибкой американской обороны и забил четвертый мяч своей команды.

Главным героем встречи стал Шарль де Кетеларе, который оформил дубль и непосредственно поучаствовал в третьем голе бельгийцев. Ванакен, появившийся на поле уже по ходу первого тайма, отметился забитым мячом и результативной передачей.

Дополнительное внимание к матчу привлекло решение дисциплинарного комитета ФИФА не дисквалифицировать нападающего сборной США Фоларина Балогуна, удаленного в предыдущей встрече. Лучший бомбардир американцев вышел в стартовом составе, однако помочь хозяевам турнира избежать поражения не смог.

Победа вывела Бельгию в четвертьфинал, где ее ждет одно из самых ожидаемых противостояний этой стадии — матч против сборной Испании, ранее минимально обыгравшей Португалию.

Тем временем в борьбе за оставшиеся путевки в четвертьфинал сыграют Аргентина и Египет, а также Швейцария и Колумбия. Ранее в следующую стадию уже пробились Франция, Марокко, Англия и Норвегия.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных. Финал турнира состоится 19 июля, а полуфинальные матчи запланированы на 14 и 15 июля.