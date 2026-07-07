Мужская сборная Латвии по баскетболу завершила первый этап квалификации чемпионата мира-2027 уверенной победой над Австрией — 112:66. Крупный успех позволил команде выйти во второй этап отбора, где борьба за путевки на мировое первенство станет значительно сложнее.

С первых минут хозяева владели инициативой, хотя старт встречи получился напряженным. Уже в дебюте Артур Жагарс получил рассечение губы после столкновения с соперником, однако вскоре вернулся на площадку и продолжил игру.

Первая четверть завершилась вничью — 22:22, но затем латвийская команда постепенно начала уходить в отрыв. К большому перерыву преимущество достигло 14 очков, а после смены сторон хозяева полностью взяли игру под свой контроль.

Переломным стал третий игровой отрезок, который латвийцы выиграли с разницей в 21 очко. Затем команда выдала рывок 20:0 и фактически сняла все вопросы о победителе. В итоге преимущество достигало 47 очков, а финальная сирена зафиксировала разгромный счет — 112:66.

Особенно результативно сыграл Мартиньш Лакса, набравший 20 очков и реализовавший шесть из семи трехочковых бросков. По 15 очков записали на свой счет Рихард Ломажс и Артур Жагарс, 14 набрал Артур Страутиньш, еще 12 — Карлис Шилиньш.

Показательно, что очки в этом матче набрали все 12 баскетболистов сборной Латвии, выходившие на площадку. Команда также уверенно превзошла соперника практически по всем ключевым статистическим показателям — точности бросков, борьбе под щитами, количеству результативных передач, перехватов и потерь.

Эта победа стала самой крупной для сборной Латвии в нынешнем отборочном цикле и позволила уверенно решить главную задачу первого этапа — сохранить место в борьбе за чемпионат мира.

Параллельно Польша, уже обеспечившая себе первое место в группе, дома обыграла Нидерланды со счетом 92:84. В результате поляки завершили первый этап с шестью победами в шести матчах. Латвия заняла второе место с тремя победами, Нидерланды стали третьими, а Австрия завершила турнир последней.

Важно, что во второй этап команды переходят не с нулем очков — результаты матчей первого раунда сохраняются. Это означает, что каждое поражение и каждая победа уже будут иметь значение в дальнейшей борьбе за выход на чемпионат мира.

Для главного тренера Яниса Гайлитиса, недавно возглавившего сборную, это уже вторая победа подряд. Несколькими днями ранее латвийцы на выезде обыграли Нидерланды, прервав серию неудачных результатов в квалификации.

Теперь сборную Латвии ждет второй этап отбора, где ей предстоит сыграть с тремя лучшими командами группы E — Германией, Хорватией, Израилем или Кипром. По итогам этого раунда три сильнейшие сборные получат путевки в финальную часть чемпионата мира 2027 года, которая пройдет в Катаре.