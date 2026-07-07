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Месси снова выходит на поле: сегодня Аргентина сыграет за место в четвертьфинале чемпионата мира 0 107

Спорт
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: флаги Аргентины, Египта, Швейцарии и Колумбии.
ФОТО: BB.LV/AI

Во вторник на чемпионате мира по футболу определятся последние участники четвертьфинала. Главный матч дня — встреча действующего чемпиона мира Аргентины с Египтом, а еще одну путевку в следующий раунд разыграют Швейцария и Колумбия.

Матч Аргентина — Египет пройдет в Атланте и начнется в 19:00 по латвийскому времени. Позже, в 23:00, в Ванкувере встретятся сборные Швейцарии и Колумбии. Победители этих матчей сыграют между собой в четвертьфинале.

Аргентина подошла к плей-офф в статусе одного из главных фаворитов турнира. Команда выиграла все три матча группового этапа, обыграв Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). Единственным по-настоящему сложным испытанием пока стал предыдущий раунд, где аргентинцы лишь в дополнительное время сломили сопротивление дебютанта чемпионата мира — Кабо-Верде (3:2).

Лидер сборной Лионель Месси продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира турнира. На его счету уже семь голов — столько же, сколько у Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна.

Египет пробился в 1/8 финала менее уверенно. На групповом этапе команда победила Новую Зеландию, сыграла вничью с Бельгией и Ираном, а в первом раунде плей-офф только в серии пенальти одолела Австралию. Главная надежда египтян Мохамед Салах пока забил один мяч и отдал две голевые передачи.

История личных встреч между Аргентиной и Египтом крайне небольшая: команды пересекались лишь однажды — в товарищеском матче 2008 года, который завершился победой аргентинцев со счетом 2:0.

Во втором матче дня Швейцария встретится с Колумбией. Швейцарцы начали турнир с ничьей против Катара, после чего одержали три победы подряд, в том числе над Алжиром в плей-офф. Одним из главных открытий команды стал Жоан Манзамби, набравший уже пять результативных действий.

Колумбия также уверенно проводит турнир. Команда выиграла три из четырех матчей, а в 1/8 финала минимально обыграла Гану. Лучшим бомбардиром сборной пока остается защитник Даниэль Муньос, забивший два мяча.

Именно сегодняшние матчи окончательно сформируют состав участников четвертьфинала. До этого в восьмерку сильнейших уже пробились Франция, Марокко, Англия, Норвегия, Испания и Бельгия.

Нынешний чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных и принимает сразу три страны — США, Канада и Мексика. Финал турнира состоится 19 июля.

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#футбол #спорт #чемпионат мира #результаты #сборная
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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