Латвийская теннисистка Алена Остапенко вместе с представителем Сальвадора Марсело Аревало вышла в полуфинал турнира смешанных пар на Уимблдоне. За выход в финал дуэт поборется уже во вторник.

Посеянные под вторым номером Остапенко и Аревало в четвертьфинале обыграли опытный дуэт — немку Лауру Зигемунд и француза Эдуара Роже-Васслена — со счетом 6:4, 7:6 (9:7).

Первый сет получился практически безошибочным для обеих пар. До десятого гейма соперники уверенно удерживали свои подачи, однако именно тогда Остапенко и Аревало реализовали брейк-пойнт и забрали партию — 6:4.

Во втором сете латвийско-сальвадорский дуэт первым сделал брейк и повел 3:1, но соперники сумели вернуть равновесие. Судьба партии решилась на тай-брейке, где Остапенко и Аревало сначала отыграли отставание, затем сами уступили лидерство, однако в концовке выиграли четыре решающих розыгрыша и оформили победу — 9:7.

Статистика также осталась за победителями. Они выполнили больше эйсов, значительно успешнее действовали на второй подаче, эффективнее использовали брейк-пойнты и выиграли больше розыгрышей по ходу матча.

Теперь Остапенко и Аревало встретятся в полуфинале с третьими сеяными турнира — американцем Кристианом Харрисоном и китаянкой Чжан Шуай, которая ранее уже выступала в паре с латвийской теннисисткой. Матч состоится во вторник.

Для Остапенко это лучший результат в миксте на турнирах «Большого шлема» с 2019 года, когда она вместе со шведом Робертом Линдстедтом дошла до финала Уимблдона. Теперь латвийская спортсменка вновь находится всего в одной победе от решающего матча.

На нынешнем Уимблдоне Остапенко уже завершила выступление в одиночном и женском парном разрядах, поэтому теперь полностью сосредоточится на борьбе за титул в смешанном парном турнире.