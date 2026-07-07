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Последний чемпионат мира позади: Роналду рассказал, что будет с его карьерой 0 327

Спорт
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Криштиану Роналду с супругой
ФОТО: пресс-фото

Криштиану Роналду пока не готов принимать решение о завершении футбольной карьеры. После вылета сборной Португалии с чемпионата мира нападающий заявил, что хочет сначала побыть с семьей и лишь затем определить свое будущее.

Сборная Португалии завершила выступление на турнире после поражения от Испании со счетом 0:1 в матче 1/8 финала.

После игры 41-летний Роналду подтвердил, что нынешний чемпионат мира стал для него последним. При этом отвечать на вопрос о том, продолжит ли он игровую карьеру, футболист пока не стал.

«Да, это был мой последний чемпионат мира, но у меня еще есть время подумать обо всем остальном, побыть с семьей и не принимать поспешных решений», — сказал Роналду.

По словам капитана португальской сборной, поражения являются частью спорта, поэтому сейчас важно спокойно оценить ситуацию и двигаться дальше.

Хотя на чемпионатах мира Роналду больше не сыграет, его дальнейшие планы на клубном уровне пока остаются неизвестными. Именно поэтому вопрос о продолжении карьеры остается открытым.

За сборную Португалии Роналду провел одну из самых успешных международных карьер в истории футбола. Главным достижением стала победа на чемпионате Европы 2016 года.

Еще одним уникальным достижением нападающего стали выступления на чемпионатах мира. Он забивал на шести мировых первенствах подряд, а всего в финальных турнирах записал на свой счет 11 голов в 27 матчах.

Ожидается, что окончательное решение о своем будущем Роналду примет позднее, после завершения отпуска и консультаций с семьей.

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#футбол #спорт #чемпионат мира #семья #отпуск #карьера #Криштиану Роналду
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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