Криштиану Роналду пока не готов принимать решение о завершении футбольной карьеры. После вылета сборной Португалии с чемпионата мира нападающий заявил, что хочет сначала побыть с семьей и лишь затем определить свое будущее.
Сборная Португалии завершила выступление на турнире после поражения от Испании со счетом 0:1 в матче 1/8 финала.
После игры 41-летний Роналду подтвердил, что нынешний чемпионат мира стал для него последним. При этом отвечать на вопрос о том, продолжит ли он игровую карьеру, футболист пока не стал.
«Да, это был мой последний чемпионат мира, но у меня еще есть время подумать обо всем остальном, побыть с семьей и не принимать поспешных решений», — сказал Роналду.
По словам капитана португальской сборной, поражения являются частью спорта, поэтому сейчас важно спокойно оценить ситуацию и двигаться дальше.
Хотя на чемпионатах мира Роналду больше не сыграет, его дальнейшие планы на клубном уровне пока остаются неизвестными. Именно поэтому вопрос о продолжении карьеры остается открытым.
За сборную Португалии Роналду провел одну из самых успешных международных карьер в истории футбола. Главным достижением стала победа на чемпионате Европы 2016 года.
Еще одним уникальным достижением нападающего стали выступления на чемпионатах мира. Он забивал на шести мировых первенствах подряд, а всего в финальных турнирах записал на свой счет 11 голов в 27 матчах.
Ожидается, что окончательное решение о своем будущем Роналду примет позднее, после завершения отпуска и консультаций с семьей.
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