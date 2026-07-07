Сборная Испании стала очередным четвертьфиналистом чемпионата мира, обыграв Португалию в принципиальном пиренейском дерби. Судьбу напряженного матча решил гол, забитый уже в компенсированное время.

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом испанцев по количеству опасных моментов, однако открыть счет не удалось ни одной из команд.

Испания могла выйти вперед после ударов Микеля Оярсабаля, Алекса Баэны и Дани Ольмо, но либо не хватало точности, либо надежно действовал голкипер португальцев Диогу Кошта.

Перед перерывом свой шанс получили и португальцы. Унаи Симон справился с ударом Криштиану Роналду, а вскоре Нуну Мендеш попал в перекладину.

После перерыва игра стала значительно осторожнее. Команды почти не создавали опасных моментов, активно освежая составы заменами. Казалось, встреча движется к дополнительному времени.

Развязка наступила уже в компенсированное время. После быстро разыгранного штрафного Ферран Торрес вывел Микеля Мерино один на один с вратарем, и полузащитник точно пробил в левый нижний угол ворот, принеся Испании победу со счетом 1:0.

Этот матч вновь подтвердил, что на стадии плей-офф даже равная игра может решиться одним эпизодом. Для Португалии турнир завершился, а Испания продолжила путь к мировому титулу.

Испанская команда по-прежнему остается одной из самых надежных на турнире. До сих пор она не пропустила ни одного мяча — сначала на групповом этапе, а затем и в двух матчах плей-офф.

На групповой стадии Испания сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0), после чего победила Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0). В 1/16 финала испанцы уверенно обыграли Австрию — 3:0.

Португалия вышла в плей-офф после победы над Узбекистаном (5:0), ничьих с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0), а в предыдущем раунде лишь в компенсированное время сумела сломить сопротивление Хорватии — 2:1.

Для Испании это еще один успешный матч против принципиального соперника после недавних встреч двух сборных. При этом в финале Лиги наций УЕФА в прошлом году сильнее оказалась Португалия, выигравшая серию пенальти.

В четвертьфинале испанцы встретятся с победителем матча США — Бельгия. Еще две пары уже определились: Франция сыграет с Марокко, а Англия — с Норвегией. Еще одну путевку в полуфинал разыграют Аргентина с Египтом и Швейцария с Колумбией.

Финальная часть нынешнего чемпионата мира впервые проходит с участием 48 сборных. Турнир принимают США, Канада и Мексика, а финал состоится 19 июля.