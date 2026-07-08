Сборная Аргентины оказалась на грани вылета с чемпионата мира, уступая Египту со счетом 0:2, однако сумела переломить ход встречи. За последние 23 минуты основного и компенсированного времени действующие чемпионы мира забили три мяча и вырвали победу — 3:2.

Матч 1/8 финала, состоявшийся во вторник в Атланте, долго складывался не в пользу аргентинцев. Уже в первом тайме Ясер Ибрагим вывел Египет вперед, а Лионель Месси вскоре упустил возможность сравнять счет — его удар с пенальти отразил вратарь Мостафа Шобейр.

Несмотря на давление Аргентины, после перерыва Египет еще больше приблизился к сенсации. На 67-й минуте Мостафа Зико отправил второй мяч в ворота соперника, сделав счет 2:0.

Однако именно после этого игра полностью изменилась.

На 79-й минуте Кристиан Ромеро сократил отставание после передачи Месси, через четыре минуты сам капитан аргентинцев восстановил равновесие, а уже во втором компенсированном тайме Энсо Фернандес после прострела Лаутаро Мартинеса забил победный мяч.

За 23 минуты Аргентина превратила почти безнадежное положение в победу и сохранила борьбу за защиту чемпионского титула.

Даже несмотря на нереализованный пенальти, Месси вновь оказался одним из главных героев встречи. Забив второй мяч своей команды, он отличился уже в девятом подряд матче финальной стадии чемпионатов мира, обновив собственный рекорд. Кроме того, этот гол стал для него 21-м на мировых первенствах — лучшим показателем в истории турнира.

После этого мяча Месси также стал единоличным лидером списка бомбардиров нынешнего чемпионата мира, опередив Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна.

Этот матч еще раз показал, почему Аргентина считается одним из главных фаворитов турнира: команда сумела переломить игру даже после двух пропущенных мячей. Для Египта же поражение стало особенно болезненным — до последних минут команда была близка к одной из крупнейших сенсаций чемпионата.

В четвертьфинале сборная Аргентины встретится со Швейцарией.

К настоящему моменту также определились еще три четвертьфинальные пары: Франция — Марокко, Англия — Норвегия и Испания — Бельгия.

Нынешний чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных. Турнир принимают США, Канада и Мексика, а финальный матч состоится 19 июля.