Самая современная медицинская лаборатория Балтии «Центральная лаборатория» начала сотрудничество с Латвийским баскетбольным союзом. В дальнейшем компания станет официальным партнёром по поддержке женской сборной Латвии по баскетболу, молодёжной баскетбольной лиги, а также юношеских и молодёжных сборных Латвии.

Цель сотрудничества — укрепить понимание того, что спорт и забота о здоровье идут рука об руку в любом возрасте. Поддерживая как баскетболисток национальной сборной, так и молодых талантливых спортсменов, «Центральная лаборатория» стремится призвать профессиональных спортсменов, молодёжь и их родителей уделять больше внимания профилактике и регулярным медицинским обследованиям.

«Успехи латвийских спортсменов всегда объединяют людей и вызывают искреннюю гордость за свою страну. Поэтому для нас большая честь стать партнёром женской сборной Латвии по баскетболу и молодёжного баскетбола. Мы убеждены, что путь к победам — как в профессиональном спорте, так и в повседневной жизни — начинается с заботы о собственном здоровье. Именно поэтому мы хотим вдохновить молодых людей, их родителей, каждого спортсмена и болельщика уделять внимание своему здоровью и вести активный образ жизни. Мы верим, что здоровье — это самая важная победа и основа, которая позволяет спортсменам достигать своих целей и с гордостью представлять свою команду и Латвию», — говорит председатель правления ООО «Центральная лаборатория» Зане Кактиня.

«На баскетбольной площадке мы всегда стремимся к победе, но на самом деле главная победа — это здоровье на протяжении всей жизни. Поэтому мы искренне рады, что к кругу наших генеральных партнёров присоединяется «Центральная лаборатория», которой важны не только спортивные достижения, но и здоровье людей. Вместе мы сможем напоминать спортсменам и каждому жителю Латвии, что забота о себе — это основа как побед на площадке, так и полноценной жизни за её пределами», — подчёркивает генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспарс Ципрусс.