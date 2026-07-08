Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Центральная лаборатория» становится партнёром женского и молодёжного баскетбола 0 31

Спорт
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: баскетбол

Самая современная медицинская лаборатория Балтии «Центральная лаборатория» начала сотрудничество с Латвийским баскетбольным союзом. В дальнейшем компания станет официальным партнёром по поддержке женской сборной Латвии по баскетболу, молодёжной баскетбольной лиги, а также юношеских и молодёжных сборных Латвии.

Цель сотрудничества — укрепить понимание того, что спорт и забота о здоровье идут рука об руку в любом возрасте. Поддерживая как баскетболисток национальной сборной, так и молодых талантливых спортсменов, «Центральная лаборатория» стремится призвать профессиональных спортсменов, молодёжь и их родителей уделять больше внимания профилактике и регулярным медицинским обследованиям.

«Успехи латвийских спортсменов всегда объединяют людей и вызывают искреннюю гордость за свою страну. Поэтому для нас большая честь стать партнёром женской сборной Латвии по баскетболу и молодёжного баскетбола. Мы убеждены, что путь к победам — как в профессиональном спорте, так и в повседневной жизни — начинается с заботы о собственном здоровье. Именно поэтому мы хотим вдохновить молодых людей, их родителей, каждого спортсмена и болельщика уделять внимание своему здоровью и вести активный образ жизни. Мы верим, что здоровье — это самая важная победа и основа, которая позволяет спортсменам достигать своих целей и с гордостью представлять свою команду и Латвию», — говорит председатель правления ООО «Центральная лаборатория» Зане Кактиня.

«На баскетбольной площадке мы всегда стремимся к победе, но на самом деле главная победа — это здоровье на протяжении всей жизни. Поэтому мы искренне рады, что к кругу наших генеральных партнёров присоединяется «Центральная лаборатория», которой важны не только спортивные достижения, но и здоровье людей. Вместе мы сможем напоминать спортсменам и каждому жителю Латвии, что забота о себе — это основа как побед на площадке, так и полноценной жизни за её пределами», — подчёркивает генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспарс Ципрусс.

×
Читайте нас также:
#медицина #Латвия #спорт #молодежь #баскетбол #профилактика #женщины #здоровье
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Алена Остапенко
Изображение к статье: Сборная Аргентины
Изображение к статье: Криштиану Роналду с супругой
Изображение к статье: Остапенко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Флаги Эстонии и Украины
В мире
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: В Египте обнаружили сохранившийся город византийской эпохи
Культура &
Изображение к статье: Стопки евро банкнот
Политика
Изображение к статье: Официант и клиенты
Наша Латвия
Изображение к статье: шлемоносный казуар
Наша Латвия
Изображение к статье: Флаги Эстонии и Украины
В мире
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: В Египте обнаружили сохранившийся город византийской эпохи
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео