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Джокович установил сразу два рекорда Уимблдона после пятичасового триллера 0 132

Спорт
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новак Джокович
ФОТО: пресс-фото

Новак Джокович провел один из самых продолжительных матчей в истории Уимблдона. Сербский теннисист более пяти часов боролся с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, одержал победу в пяти сетах и продолжил борьбу за восьмой титул на травяном турнире Большого шлема.

Четвертьфинальный матч между восьмой ракеткой мира Джоковичем и четвертым номером мирового рейтинга Феликсом Оже-Альяссимом завершился победой серба со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4).

Поединок продолжался 5 часов 15 минут и стал самым продолжительным четвертьфиналом в истории Уимблдонского чемпионата.

Судьба встречи решилась лишь на тай-брейке пятого сета, где Джокович оказался сильнее и оформил выход в полуфинал.

Эта победа принесла сербу еще одно историческое достижение. Он вышел в полуфинал Уимблдона восьмой год подряд, установив новый рекорд турнира.

За карьеру Джокович выиграл 24 турнира Большого шлема, семь из которых пришлись именно на Уимблдон. Последний раз он становился чемпионом лондонского турнира в 2022 году.

Теперь серба ждет одно из самых ожидаемых противостояний нынешнего чемпионата. В полуфинале он встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером, который в трех сетах обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа — 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.

Для Джоковича это будет возможность взять реванш за прошлогодний полуфинал Уимблдона, в котором Синнер победил его в трех сетах.

Матч двух лидеров мирового тенниса станет одним из главных событий заключительной недели турнира и определит одного из финалистов нынешнего Уимблдона.

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#теннис #спорт #Уимблдон
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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