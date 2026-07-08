Международная федерация футбола (FIFA) может начать обсуждение вопроса о возвращении российских сборных и клубов в международные соревнования. По данным Sky News, поводом стало недавнее решение Международного олимпийского комитета (МОК) смягчить ограничения в отношении российского спорта.

Как сообщает Sky News, FIFA намерена проанализировать решение МОК о снятии приостановки с Олимпийского комитета России и после этого определить дальнейшие шаги совместно с заинтересованными сторонами. Окончательного решения о возвращении российских команд пока не принято.

По данным СМИ, вопрос о возможном пересмотре санкций возник после того, как МОК отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России и призвал международные спортивные федерации отказаться от ограничений, связанных с войной.

Российские и белорусские команды были отстранены от турниров FIFA после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. При этом под эгидой UEFA белорусские сборные и клубы продолжают участвовать в международных соревнованиях, тогда как российские команды остаются отстраненными.

Еще в феврале президент FIFA Джанни Инфантино заявлял, что вопрос возвращения российских команд необходимо рассматривать, поскольку действующий запрет, по его мнению, не достиг поставленных целей.

В июне FIFA также объявила, что допустит все национальные ассоциации, включая Россию, к участию в новом чемпионате мира среди игроков до 15 лет и футбольном фестивале, которые пройдут в октябре в Азербайджане.

Таким образом, возможное обсуждение в FIFA может стать очередным этапом пересмотра ограничений, однако решение о возвращении российских команд в официальные международные турниры пока не принято.