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Остапенко спустя шесть лет вновь сыграет в финале Уимблдона в миксте 0 82

Спорт
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алена Остапенко
ФОТО: Instagram

Латвийская теннисистка Алена Остапенко продолжает борьбу за титул на Уимблдоне. Вместе с сальвадорцем Марсело Аревало она выиграла полуфинальный матч и впервые с 2019 года вышла в финал смешанного парного разряда.

Посеянные под вторым номером Остапенко и Аревало в полуфинале победили третью сеяную пару — американца Кристиана Харрисона и китаянку Чжан Шуай — со счетом 6:3, 5:7, 6:4.

Матч получился напряженным. Первый сет латвийско-сальвадорский дуэт уверенно взял благодаря брейку в концовке, однако во второй партии соперники сумели сравнять счет, реализовав решающий брейк в последнем гейме.

Судьба путевки в финал решилась в третьем сете. Остапенко и Аревало сделали ключевой брейк в седьмом гейме и удержали преимущество до конца встречи. При подаче на матч они не использовали два матчбола подряд, однако третья попытка оказалась успешной.

За матч победители выполнили 16 эйсов против девяти у соперников. При этом они реализовали три из шести брейк-пойнтов, тогда как Харрисон и Чжан Шуай смогли воспользоваться лишь двумя из 12 возможностей.

Выход в финал позволил Остапенко повторить свое лучшее достижение в смешанном парном разряде на турнирах Большого шлема. В предыдущий раз она играла в финале Уимблдона в миксте в 2019 году вместе со шведом Робертом Линдстедтом.

В решающем матче Остапенко и Аревало встретятся с австралийским дуэтом Марк Полманс — Сторм Хантер.

Для Остапенко это остается последний шанс завершить нынешний Уимблдон с титулом. В одиночном разряде она дошла до третьего круга, а в парном завершила выступление во втором.

Уимблдон является третьим турниром серии Большого шлема в сезоне и традиционно проходит на травяных кортах. Финал смешанного парного разряда станет для латвийской теннисистки возможностью впервые в карьере выиграть титул на этом турнире в миксте.

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#теннис #спорт #Уимблдон
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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