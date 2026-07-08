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Президент ЛОК раскритиковал решение МОК по России: «Пока в Украине гибнут люди, это недопустимо» 0 159

Спорт
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раймондс Лаздиньш
ФОТО: LETA

Президент Латвийского олимпийского комитета Раймонд Лаздиньш подверг критике решение Международного олимпийского комитета смягчить требования к участию российских спортсменов и команд. По его словам, Латвия намерена согласовать дальнейшие шаги с Украиной, а также партнерами из стран Балтии и Северной Европы.

После решения Международного олимпийского комитета (МОК) смягчить требования к участию российских спортсменов и команд, а также предварительно отменить дисквалификацию Олимпийского комитета России, Латвийский олимпийский комитет заявил о несогласии с таким подходом.

В интервью передаче «900 секунд» (TV3) президент Латвийского олимпийского комитета Раймонд Лаздиньш подчеркнул, что считает это решение необоснованным на фоне продолжающейся войны России против Украины.

«Это решение непонятно в то время, когда продолжается полномасштабное вторжение в Украину и погибают в том числе спортсмены», — заявил Лаздиньш.

По его словам, Латвия сохраняет позицию, изложенную в обращении к МОК в 2023 году, и продолжит поддерживать Украину в вопросах международного спорта.

В ближайшее время представители олимпийских комитетов стран Балтии планируют встретиться, предположительно в Риге, чтобы согласовать дальнейшие действия. Лаздиньш также сообщил, что уже связался с президентом Национального олимпийского комитета Украины, а последующие шаги будут координироваться совместно с украинскими, балтийскими и североевропейскими партнерами.

При этом глава ЛОК отметил, что пока остается неясным, каким образом новое решение МОК повлияет на участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. По его словам, для оценки последствий потребуется дополнительное время.

Лаздиньш выразил надежду, что отдельные международные спортивные федерации сохранят действующие ограничения в отношении российских спортсменов. В качестве примера он привел Международную федерацию легкой атлетики и Международный союз биатлонистов, которые пока не изменили свою позицию.

Он также обратил внимание, что рекомендации МОК касаются прежде всего спортсменов и не распространяются автоматически на официальных представителей национальных олимпийских организаций и тренерский состав.

Позиция Латвии по этому вопросу остается неизменной: дальнейшие действия страна намерена вырабатывать совместно с Украиной и ближайшими региональными партнерами.

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#Украина #санкции #Латвия #спорт #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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