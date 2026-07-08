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Швейцария впервые за 72 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира, победив Колумбию по пенальти 0 155

Спорт
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Швейцарии
ФОТО: пресс-фото

Сборная Швейцарии стала последним участником четвертьфинала чемпионата мира. В напряженном матче с Колумбией победителя не удалось определить ни в основное, ни в дополнительное время, а в серии пенальти сильнее оказались швейцарцы.

Матч 1/8 финала, прошедший во вторник в Ванкувере, завершился без забитых мячей. За 120 минут игры обе команды надежно действовали в обороне и практически не позволяли сопернику создавать опасные моменты.

Самый реальный шанс открыть счет появился у Колумбии уже в дополнительное время. На 99-й минуте после подачи углового Джон Лукуми пробил головой в перекладину. Позже несколько возможностей отличиться было и у Хаминтона Кампаса, однако швейцарский вратарь Грегор Кобель сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Швейцарцы реализовали четыре удара из пяти, тогда как колумбийцы дважды допустили осечки. Давинсон Санчес попал в перекладину, а удар Кучо Эрнандеса отразил Кобель. Победную точку поставил Рубен Варгас, который точно исполнил заключительный пенальти и принес своей команде победу — 4:3.

Этот успех стал историческим для сборной Швейцарии. Команда впервые с 1954 года вошла в число восьми сильнейших сборных мира, прервав 72-летнее ожидание выхода в четвертьфинал чемпионата мира.

Теперь швейцарцев ждет еще более серьезное испытание. В четвертьфинале они встретятся с действующим чемпионом мира — Аргентиной, которая ранее в драматичном матче сумела отыграться с 0:2 и победить Египет со счетом 3:2.

Таким образом, определились все четвертьфинальные пары турнира: Аргентина — Швейцария, Франция — Марокко, Англия — Норвегия и Испания — Бельгия.

Нынешний чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных. Турнир принимают США, Канада и Мексика, а финал состоится 19 июля.

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#футбол #спорт #чемпионат мира #Аргентина #Колумбия #Швейцария
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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