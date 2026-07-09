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Матч за полуфинал ЧМ: Франция с Мбаппе встретится с сенсацией турнира — Марокко 0 111

Спорт
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: флаги Франция и Марокко на стадионе
ФОТО: BB.LV/AI

В четверг вечером определится еще один полуфиналист чемпионата мира по футболу. Сборная Франции, не потерпевшая на турнире ни одного поражения, встретится с командой Марокко, которая уже успела преподнести несколько сюрпризов.

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу сборная Франции сыграет с командой Марокко. Матч пройдет в Фоксборо и начнется в 23:00 по латвийскому времени. Прямую трансляцию покажет TV6, также игра будет доступна на платформе Go3.

Франция подходит к встрече без единого поражения на турнире. На групповом этапе команда обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1), после чего в матчах на выбывание победила Швецию (3:0) и Парагвай (1:0). Победный гол в последней встрече забил Килиан Мбаппе.

Марокко также уверенно прошло турнирную дистанцию. После ничьей с Бразилией (1:1) команда одержала победы над Шотландией (1:0) и Гаити (4:2). В плей-офф марокканцы в серии пенальти обыграли Нидерланды после ничьей 1:1 в игровое время, а затем со счетом 3:0 победили Канаду.

Последняя встреча этих сборных состоялась в полуфинале чемпионата мира 2022 года. Тогда сильнее оказалась Франция, выигравшая со счетом 2:0.

Одной из главных фигур предстоящего матча станет Килиан Мбаппе. С семью голами он делит второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего чемпионата мира, уступая только Лионелю Месси, на счету которого восемь мячей. Лучшим снайпером сборной Марокко остается Исмаэль Сайбари, забивший три гола.

Победитель сегодняшнего матча в полуфинале встретится с сильнейшей командой пары Испания — Бельгия.

В двух других четвертьфиналах сыграют Норвегия и Англия, а также Аргентина и Швейцария.

Нынешний чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных. Турнир принимают сразу три страны — США, Мексика и Канада.

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#футбол #Франция #Испания #Бельгия #Марокко
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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