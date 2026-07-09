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Остапенко сыграет в финале Уимблдона: латвийская теннисистка поборется за второй титул «Большого шлема» в карьере 0 16

Спорт
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алена Остапенко
ФОТО: Instagram

Латвийская теннисистка Алена Остапенко сегодня проведет финальный матч смешанного парного разряда Уимблдонского турнира. Вместе с Марсело Аревало из Сальвадора она поборется за титул против австралийцев Марка Полманса и Сторм Хантер.

Финал смешанного парного разряда Уимблдона с участием Алены Остапенко пройдет в пятницу на Центральном корте. Начало матча запланировано не ранее 18:30 по латвийскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на платформе Go3.

Посеянные под вторым номером Остапенко и Аревало уверенно прошли турнирную дистанцию. На пути к финалу они выиграли четыре матча, в том числе в полуфинале победили посеянных под третьим номером американца Кристиана Харрисона и китаянку Чжан Шуай со счетом 6:3, 5:7, 6:4.

Австралийская пара Марк Полманс — Сторм Хантер также подошла к решающему матчу в хорошей форме. За весь турнир соперники проиграли лишь один сет, а по ходу соревнований сумели выбить первых сеяных.

Для Остапенко этот финал стал повторением ее лучшего результата в смешанном парном разряде на турнирах «Большого шлема». В 2019 году она также дошла до финала Уимблдона, выступая вместе со шведом Робертом Линдстедтом.

Для Марсело Аревало это уже второй финал Уимблдона в миксте и очередная возможность впервые выиграть титул в этой дисциплине. При этом в его активе уже есть две победы в мужском парном разряде Открытого чемпионата Франции.

У соперников опыт финалов отличается. Для Марка Полманса сегодняшний матч станет первым финалом турнира «Большого шлема», тогда как Сторм Хантер уже выигрывала титул в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате США в 2022 году.

Победа в сегодняшнем матче позволит латвийской теннисистке впервые выиграть титул Уимблдона в смешанном парном разряде и станет одним из главных достижений сезона.

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#теннис #спорт #Уимблдон
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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