Лучший латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис посетил соревнования Kings of Air в Гризинькалнсе, приехав за рулем автомобиля стоимостью около 240 000 евро. Как сообщает журнал Privātā Dzīve, во время мероприятия спортсмена сопровождала личная охрана.

На протяжении всего вечера каждый шаг звезды NBA контролировали телохранители. Именно благодаря их помощи незадолго до полуночи Порзиньгис смог покинуть площадку, пробившись через толпу болельщиков, собравшихся у ограждения за кулисами и громко скандировавших его имя.

Несмотря на большое внимание публики, баскетболист охотно общался с поклонниками. Он несколько раз подходил к ним, чтобы раздать автографы на майках и баскетбольных мячах, а также сфотографироваться со всеми желающими.

Большую часть времени за кулисами Порзиньгис провел в беседах с другими баскетболистами, расположившись на скамейке под навесом. Ближе к полуночи он сел в свой эксклюзивный автомобиль и покинул Гризинькалнс.