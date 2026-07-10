Латвийская теннисистка Алена Остапенко завоевала титул Уимблдона в смешанном парном разряде. Вместе с Марсело Аревало из Сальвадора она в финале обыграла австралийцев Марка Полманса и Сторм Хантер, уступив в первом сете, но сумев переломить ход матча.

Алена Остапенко и Марсело Аревало стали победителями Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде. В финале посеянный под вторым номером латвийско-сальвадорский дуэт победил австралийцев Марка Полманса и Сторм Хантер со счетом 4:6, 7:5, 6:2.

Начало встречи осталось за соперниками. Австралийцы воспользовались единственным брейком в первом сете и повели в матче.

Во второй партии Остапенко и Аревало снова оказались в роли догоняющих, однако сумели сравнять счет, а затем выиграли решающий гейм на подаче соперников и перевели матч в третий сет.

В решающей партии инициатива уже полностью перешла к победителям. Сделав брейк в середине сета, они уверенно довели матч до победы. Последнее очко Остапенко принесла точным ударом справа по диагонали.

Статистика также оказалась на стороне чемпионов. Остапенко и Аревало лучше действовали на подаче, успешнее играли на второй подаче и реализовали четыре из шести брейк-пойнтов против двух из пяти у соперников.

После матча Остапенко призналась, что переломить ход встречи помог настрой ее партнера.

«Соперники играли очень хорошо. После проигранной подачи в первом сете я была очень недовольна, но позитивный настрой Марсело помог нам добиться победы», — сказала латвийская теннисистка во время церемонии награждения.

Для Аревало этот титул стал особенным. Он отметил, что с детства мечтал сыграть на Центральном корте Уимблдона, а теперь смог исполнить эту мечту.

Для Остапенко это первый титул Уимблдона в смешанном парном разряде. Ранее ее лучшим результатом был выход в финал турнира в 2019 году вместе со шведом Робертом Линдстедтом.

При этом турнир для Аревало еще не завершен. Уже в субботу он сыграет в финале мужского парного разряда вместе с хорватом Мате Павичем.

На нынешнем Уимблдоне Остапенко также дошла до третьего круга одиночного разряда и до второго круга женского парного турнира.