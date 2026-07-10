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Франция вышла в полуфинал чемпионата мира, Мбаппе забил юбилейный гол 0 1640

Спорт
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Килиан Мбаппе
ФОТО: пресс-фото

Сборная Франции стала еще на шаг ближе к титулу чемпиона мира. В четвертьфинале команда Дидье Дешама обыграла Марокко со счетом 2:0, а Килиан Мбаппе забил свой 20-й гол на чемпионатах мира.

Франция стала третьим полуфиналистом чемпионата мира по футболу, победив в четвертьфинале сборную Марокко со счетом 2:0.

Матч, состоявшийся в Фоксборо, оказался напряженным. Несмотря на преимущество французов, первый тайм завершился без голов.

Открыть счет Франция могла еще до перерыва. На 28-й минуте после фола на Килиане Мбаппе был назначен пенальти, однако нападающий не сумел переиграть марокканского голкипера Яссина Буну.

После перерыва французская команда все же добилась своего. На 60-й минуте Мбаппе завершил атаку точным ударом и вывел свою команду вперед. Спустя шесть минут преимущество французов увеличил Усман Дембеле, который после передачи Мбаппе точно пробил из-за пределов штрафной площади.

Для Килиана Мбаппе этот гол стал 20-м на финальных турнирах чемпионатов мира. Теперь ему остается всего один мяч, чтобы повторить рекорд Лионеля Месси.

Правда, до финального свистка лидер французской сборной не доиграл. На 77-й минуте его заменили из-за травмы. О ее характере пока не сообщается.

В полуфинале Франция сыграет с победителем встречи Испания — Бельгия. Еще одну путевку в финал разыграют победители четвертьфиналов Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария.

Нынешний чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных. Матчи турнира принимают США, Мексика и Канада.

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#футбол #Франция #спорт #чемпионат мира #Марокко #травма
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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