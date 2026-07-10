Колумбийская певица Шакира рассказала, что капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым футболистом, согласившимся принять участие в съемках официального клипа на гимн чемпионата мира по футболу 2026 года. Слова благодарности артистка опубликовала незадолго до четвертьфинального матча Франция — Марокко.

За несколько часов до четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Марокко, завершившегося победой французов со счетом 2:0, Шакира опубликовала в социальных сетях видео с закулисными кадрами съемок официального клипа на гимн турнира Day by Day, передает entrevue.fr.

В ролике певица поблагодарила капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, отметив, что именно он первым из мировых футбольных звезд согласился принять участие в проекте.

В начале клипа Мбаппе появляется на экране со словами: «Шакира, мы готовы!», после чего эстафету подхватывают другие известные футболисты.

«Интересный факт: знаете ли вы, что первым игроком, согласившимся сняться в моем музыкальном видео, был Килиан Мбаппе? Килиан, я буду бесконечно тебе благодарна. Большое спасибо», — сказала Шакира.

Артистка также поблагодарила французских поклонников за поддержку.

«И в этот особенный день я хочу поблагодарить Францию за всю любовь, которую вы дарили моей музыке в этом году. Спасибо вам огромное. Целую вас», — добавила певица.

Выбор Мбаппе в качестве первого героя клипа оказался символичным. Именно капитан французской сборной открывает официальный видеоролик чемпионата мира, опередив таких звезд мирового футбола, как Лионель Месси, Гарри Кейн, Винисиус Жуниор и других.

Спустя 16 лет после мирового успеха Waka Waka, ставшего гимном чемпионата мира 2010 года, Шакира вновь записала официальную песню мирового первенства. Новый гимн Day by Day, представленный в мае, сопровождает турнир, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Появление Килиана Мбаппе в первых кадрах клипа стало не случайным: по словам Шакиры, именно французский форвард первым поддержал проект. Певица назвала его участие особенным и публично поблагодарила футболиста за доверие.