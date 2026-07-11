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Билеты на матч Англия – Норвегия продаются за 1 миллион долларов 0 430

Спорт
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: футбол

Болельщики продают билеты на матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Англии и Норвегии за сумму более $1 млн.

На официальной платформе ФИФА по перепродаже билетов появилось объявление о продаже двух билетов стоимостью $1,005 млн за штуку. Изначально эти билеты покупались за $1285. ФИФА берет комиссию в размере 15% от сделки с продавца и покупателя.

Болельщики могут выставлять билеты на этом сайте за любую сумму, поскольку ФИФА не установила предел цены.

Есть на платформе и более дешевые варианты. В нижней части ценового диапазона купленный за $1285 билет предлагается за $5000, отмечает Sky News.

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Норвегии пройдет 12 июля в Майами и начнется сегодня в полночь.

Выигравшая команда в полуфинале чемпионата мира встретится с победителем встречи Аргентина – Швейцария.

Как сообщал bb.lv, во втором полуфинале играют Франция – Испания.

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#футбол #Норвегия #цены #спорт #чемпионат мира #билеты #фифа #Англия #комиссия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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