Болельщики продают билеты на матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Англии и Норвегии за сумму более $1 млн.

На официальной платформе ФИФА по перепродаже билетов появилось объявление о продаже двух билетов стоимостью $1,005 млн за штуку. Изначально эти билеты покупались за $1285. ФИФА берет комиссию в размере 15% от сделки с продавца и покупателя.

Болельщики могут выставлять билеты на этом сайте за любую сумму, поскольку ФИФА не установила предел цены.

Есть на платформе и более дешевые варианты. В нижней части ценового диапазона купленный за $1285 билет предлагается за $5000, отмечает Sky News.

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Норвегии пройдет 12 июля в Майами и начнется сегодня в полночь.

Выигравшая команда в полуфинале чемпионата мира встретится с победителем встречи Аргентина – Швейцария.

Как сообщал bb.lv, во втором полуфинале играют Франция – Испания.