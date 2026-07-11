Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Испании.

У испанцев голы забили Фабиана Руиса (30-я минута) и Микеля Мерино (88). У бельгийцев отличился Шарль Де Кетеларе (41).

Во втором тайме голкипер Тибо Куртуа был вынужден покинуть поле из-за травмы. На 71-й минуте его заменил Сенне Ламменс. Покидая поле, Куртуа не смог сдержать слез.

Именно ошибка Ламменса привела ко второму голу в ворота бельгийцев и итоговому проигрышу.

Испанская команда впервые с победного чемпионата мира 2010 года добралась до полуфинальной стадии мирового первенства. После того триумфа команда дважды проиграла в 1/8 финала (России — в 2018 году и Марокко — в 2022 году) и один раз не вышла из группы (2014).

В полуфинале испанцы сыграют против сборной Франции.