В ночь на 12 июля в Майами состоится один из самых ожидаемых четвертьфиналов чемпионата мира — сборная Норвегии встретится с Англией.

Для англичан выход в полуфинал считается обязательной задачей, тогда как скандинавы уже переписали собственную историю, впервые добравшись до четвертьфинала. Способны ли они вслед за Бразилией отправить домой еще одного футбольного гранда?

Когда и где пройдет матч

Встреча состоится в Майами на стадионе Hard Rock Stadium. Стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 00:00 по латвийскому времени в ночь на 12 июля.

Путь команд к четвертьфиналу

Норвежцы стали главным открытием нынешнего чемпионата мира. Команда Столе Сольбаккена уверенно преодолела групповой этап, а в 1/8 финала преподнесла одну из самых громких сенсаций турнира, выбив сборную Бразилии со счетом 2:1. Эта победа стала исторической — прежде Норвегия никогда не доходила до четвертьфинала чемпионата мира.

Англия добиралась до этой стадии куда менее эффектно, но очень прагматично. Команда Томаса Тухеля в непростом матче 1/8 финала обыграла Мексику со счетом 3:2 и вышла уже в пятый подряд четвертьфинал крупного международного турнира. По ходу чемпионата англичане не всегда выглядели ярко, однако неизменно добивались нужного результата.

Холанд против Кейна — главная вывеска турнира

Главной афишей четвертьфинала станет противостояние двух сильнейших нападающих современного футбола. На счету Холанда уже семь забитых мячей. Харри Кейн отстает совсем немного — капитан англичан отличился шесть раз.

Сравнивать двух форвардов напрямую не совсем корректно. Холанд способен забить практически из любой ситуации. Ему неважно, где он получает мяч — спиной к воротам, на фланге или в центре штрафной. Любой эпизод с его участием может закончиться голом.

Кейн действует иначе. Он глубже опускается за мячом, помогает партнерам развивать атаки и одновременно остается главным завершителем английских комбинаций.

История противостояния

История личных встреч полностью на стороне англичан.

Команды встречались 14 раз. Англия одержала восемь побед, четыре матча завершились вничью, еще дважды выигрывала Норвегия. Последний успех скандинавов датирован 1993 годом. Последняя встреча состоялась в 2014 году и завершилась минимальной победой англичан — 1:0.

Однако нынешняя Норвегия — уже совсем другая команда. Победа над Бразилией показала, что дебютанты поздних стадий способны бороться с любым соперником.

Возможные составы

Норвегия: Нюланд, Вольфе, Айер, Хеггем, Рюэрсон, Берг, Берге, Эдегор, Нуса, Серлот, Холанд.

Англия: Пикфорд, Конса, Гехи, О’Райли, Райс, Андерсон, Беллингем, Сака, Гордон, Кейн.

Прогноз на матч

Букмекеры считают англичан явными фаворитами встречи. Это объясняется не только более звездным составом, но и опытом выступлений на поздних стадиях крупных турниров.

Тем не менее списывать Норвегию со счетов никто не спешит. Победа над Бразилией доказала, что команда Столе Сольбаккена умеет терпеть, использовать свои моменты и наказывать соперника за малейшие ошибки.

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