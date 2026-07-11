Бывшая биатлонистка сборной Украины Юлия Журавок рассказала, что переехала в Россию потому, что ее здесь больше ценят. Cпортсменка сделала пост об этом в Instagram.

31-летняя Журавок после завершения карьеры переехала в Россию, где работает тренером. За это ее раскритиковали в украинских СМИ.

«Странно видеть столько внимания ко мне сейчас. Хочу только спросить: где все были, когда закончилась моя спортивная карьера? Где были те, кто сегодня обсуждает мою жизнь, когда мне не предложили ни одной работы тренером и я начинала все с нуля?» — написала Журавок.

По словам Журавок, до переезда она жила в сложных условиях. «Где вы были, когда мне была нужна поддержка? Когда бралась за любую работу, когда работала посудомойкой, жила в хостеле с клопами и просто пыталась не сломаться? Я сделала свой выбор. Не жалею о нем. Сегодня я там, где меня ценят», — добавила она.