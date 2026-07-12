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Алена Остапенко стала вровень с сестрами Уильямс 0 165

Спорт
Дата публикации: 12.07.2026
LSM.LV
Изображение к статье: Алена Остапенко
ФОТО: Instagram

Bb.lv уже сообщал, что в смешанном (микст) разряде на Уимблдоне чемпионские кубки завоевали сальвадорец Марсело Аревало и наша Алена Остапенко. Этой победой, пишет LSM+, Остапенко вошла в историю…

Дело в том, что в Лондоне Остапенко выступала в трех видах программы — одиночном разряде, парном и смешанном, но только в последнем она смогла пройти всю турнирную дистанцию без осечек, вместе с опытным 35-летним сальвадорцем выиграв все пять матчей. В том числе и финальную игру у соперников из Австралии со счетом 4:6, 7:5, 6:2.

Что это значит? На самом деле, эту победу Остапенко можно назвать если не одной из главных в этом году в латвийском спорте, то летом — однозначно. Значимость этого успеха заключается в следующем.

Итак, у 29-летней Остапенко это первый в карьере «шлем» в смешанном разряде, взятый с третьей попытки: до этого были финалы в Лондоне в 2019 году и в Нью-Йорке в 2021-м. И теперь у нее — полный комплект, так как ранее она уже побеждала на таких турнирах как в одиночном разряде («Ролан Гаррос» в 2017-м), так и в парном (US Open в 2024-м). Тут и кроется уникальность латвийской теннисистки.

Дело в том, что она стала только четвертой действующей теннисисткой с титулами во всех трех разрядах на турнирах «Большого шлема». В этом эксклюзивном клубе среди действующих игроков находятся титулованные американки Серена и Винус Уильямс, а также Барбора Крейчикова из Чехии.

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#теннис #спорт #Уимблдон #успех
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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