На чемпионах мира может стать еще больше участников - 64, заявил Джанни Инфантино. Еще недавно их было 32, на мундиале в Северной Америке число команд было увеличено до 48. Решение намерены принять после финала ЧМ-2026.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА, FIFA) Джанни Инфантино анонсировал новое расширение состава участников будущего чемпионата мира. По его плану, за титул на мундиале должны бороться 64 страны, а не 48, как происходит сейчас на ЧМ в Северной Америке и не 32, как было на нескольких предыдущих мировых первенствах. Об этом 56-летний швейцарец рассказал в интервью порталу blue Sport, опубликованному в субботу, 11 июля, уточнив, что "после ЧМ мы должны об этом подумать, в любом случае".

"Турнир с участием 48 сборных получился очень успешным. Все команды продемонстрировали высокий уровень игры. Сборные с каждого континента забивали голы и набрали минимум по одному очку. Девять из десяти африканских команд вышли в плей-офф. На предыдущем чемпионате мира Африку представляли всего пять сборных. Это еще раз подтверждает, насколько важно предоставить шанс всем командам и дать им возможность сыграть на чемпионате мира", - аргументировал президент ФИФА причины рассмотрения вопроса о расширении составе участников ЧМ.

Число матчей на новом мундиале может возрасти до 128

На чемпионате мира 2026 года восемь команд, занявших третьи места в 12 группах, также вышли в раунд плейф-офф, который впервые в истории стартовал со стадии 1/16 финала. Увеличение числа участников до 64 не повлечет за собой увеличения количества матчей на каждую команду и вернет принцип, согласно которому в следующий раунд - также 1/16 финала - выйдут только две лучшие команды из каждой группы, уточнил Джанни Инфантино. "Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка", - приводит его слова швейцарский портал.

Согласно новому плану футбольного функционера и друга президента США Дональда Трампа, следующий мундиаль может пройти с 16 группами. Это также означает, что на нем будет сыграно 128 матчей - на 24 больше, чем на рекордном на данный момент ЧМ-2026.

Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Уругвае и Парагвае. Судя по всему, в нем уже не примут участие такие звезды мирового футбола, как аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду, бразилец Неймар и хорват Лука Модрич.

Чемпионат мира по футболу 2026 года

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Северной Америке. Большая часть игр мирового первенства проводится в США (в 11 из 16 принимающих городов), еще три города принимали матчи в Мексике и два - в Канаде. В нем приняло участие 48 сборных, распределенных по 12 группам.

Из 104 матчей на ЧМ-2026 осталось сыграть только четыре самых важных. В первом полуфинале 14 июля в Арлингтоне близ Далласа в 21:00 по среднеевропейскому времени встретятся сборные Франции и Испании. Во втором сутками позже сразятся Англия и Аргентина в Атланте.

Матч за 3-е место пройдет 18 июля в 23:00 в Майами. Финальный матч состоится на стадионе New York New Jersey (MetLife) в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) 19 июля в 21:00 (15:00 по местному времени).