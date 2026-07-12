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Месси прервал две рекордные серии на чемпионате мира 2026 0 13

Спорт
Дата публикации: 12.07.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Лионель Месси
ФОТО: twitter

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прервал две рекордные серии в истории чемпионатов мира по футболу, не сумев забить команде Швейцарии (3:1) в четвертьфинальном матче текущего мирового первенства.

Месси прервал серию из девяти игр с голами. Она длилась со встречи 1/8 финала мирового первенства 2022 года. За это время футболист забил 13 мячей.

Также у аргентинца прервалась серия из шести матчей с забитыми мячами в плей-офф. Он забил в четырех играх плей-офф на турнире в 2022 году и в двух - на мировом первенстве 2026.

Месси 39 лет, с 2023 года он выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

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#футбол #спорт #чемпионат мира #рекорды
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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