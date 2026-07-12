Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Норвегии встречалась с национальной командой Англии, завершилась победой сборной Англии после дополнительного времени со счётом 2:1.

Основное время матча закончилось со счётом 1:1.

За сборную Норвегии забил Андреас Шельдеруп (36-я минута). В составе англичан отличился Джуд Беллингем, оформив дубль (45+2, 93).

Перед матчем прошла минута молчания в память о футболисте сборной ЮАР Джейдене Адамсе.

В субботу стало известно, что полузащитник сборной ЮАР и южноафриканского клуба «Мамелоди Сандаунз» Джейден Адамс скончался в возрасте 25 лет.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.

На предыдущей стадии турнира норвежцы одержали победу над Бразилией со счётом 2:1, тогда как англичане в напряжённом поединке оказались сильнее Мексики — 3:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.