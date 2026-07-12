Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сборная Англии обыграла Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026 0 109

Спорт
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: футбол

Перед матчем прошла минута молчания в память о футболисте сборной ЮАР Джейдене Адамсе.

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Норвегии встречалась с национальной командой Англии, завершилась победой сборной Англии после дополнительного времени со счётом 2:1.

Основное время матча закончилось со счётом 1:1.

За сборную Норвегии забил Андреас Шельдеруп (36-я минута). В составе англичан отличился Джуд Беллингем, оформив дубль (45+2, 93).

Перед матчем прошла минута молчания в память о футболисте сборной ЮАР Джейдене Адамсе.

В субботу стало известно, что полузащитник сборной ЮАР и южноафриканского клуба «Мамелоди Сандаунз» Джейден Адамс скончался в возрасте 25 лет.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.

На предыдущей стадии турнира норвежцы одержали победу над Бразилией со счётом 2:1, тогда как англичане в напряжённом поединке оказались сильнее Мексики — 3:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.

×
Читайте нас также:
#футбол #память #Аргентина #ЮАР #Швейцария
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Килиан Мбаппе
Изображение к статье: Марсело Аревало и Алена Остапенко
Изображение к статье: Порзиньгис

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Апостолы Петр и Павел
Наша Латвия
Изображение к статье: Прогноз погоды
Наша Латвия
Изображение к статье: Джейден Адамс
В мире
Изображение к статье: Термометр
В мире
Изображение к статье: Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс
Политика
Изображение к статье: Дорогой газон
Бизнес
Изображение к статье: Апостолы Петр и Павел
Наша Латвия
Изображение к статье: Прогноз погоды
Наша Латвия
Изображение к статье: Джейден Адамс
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео