В сети завирусилось фото с реакцией жены английского футболиста Дэвида Бекхэма Виктории на один из важнейших для сборной Англии голов на чемпионате мира 2026 года, благодаря которому она вышла в полуфинал.

Речь идет о моменте во время матча с Норвегией, который состоялся в субботу, 11 июля, и завершился со счетом 2:1 в пользу Англии. Англичане забили второй мяч в дополнительное время. Игра проходила на стадионе «Хард Рок» в американском Майами (штат Флорида), и семья Бекхэм следила за ней с VIP-ложи.

На завирусившейся фотографии запечатлено, как Бекхэм и находящиеся рядом с ним люди эмоционально, в том числе вскочив со своих мест, встречают победный гол, а Виктория в это время сидит с каменным лицом и смотрит совсем в другую сторону.

«Виктория Бекхэм — икона и символ для всех женщин мира, которым уже осточертел месяц бесконечного <…> футбола», — отреагировал на ситуацию футбольный комментатор Дмитрий Шнякин.

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Местом проведения турнира стали сразу три страны — США, Канада и Мексика.