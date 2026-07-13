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Бекхэм - против футбола... Это что-тот новенькое! 0 17

Спорт
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гол...

В сети завирусилось фото с реакцией жены английского футболиста Дэвида Бекхэма Виктории на один из важнейших для сборной Англии голов на чемпионате мира 2026 года, благодаря которому она вышла в полуфинал.

Речь идет о моменте во время матча с Норвегией, который состоялся в субботу, 11 июля, и завершился со счетом 2:1 в пользу Англии. Англичане забили второй мяч в дополнительное время. Игра проходила на стадионе «Хард Рок» в американском Майами (штат Флорида), и семья Бекхэм следила за ней с VIP-ложи.

На завирусившейся фотографии запечатлено, как Бекхэм и находящиеся рядом с ним люди эмоционально, в том числе вскочив со своих мест, встречают победный гол, а Виктория в это время сидит с каменным лицом и смотрит совсем в другую сторону.

«Виктория Бекхэм — икона и символ для всех женщин мира, которым уже осточертел месяц бесконечного <…> футбола», — отреагировал на ситуацию футбольный комментатор Дмитрий Шнякин.

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Местом проведения турнира стали сразу три страны — США, Канада и Мексика.

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#футбол #чемпионат мира по футболу #спорт #социальные сети #женщины #Виктория Бэкхем
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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