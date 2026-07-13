Отец Холанда о судействе матча Норвегия — Англия: «Нас обокрали»

Отец нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда Альф-Инге Холанд жестко раскритиковал судейство в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года.

Матч закончился победой Англии со счетом 2:1 и был отмечен несколькими спорными решениями. Был отменен гол сборной Норвегии за толчок Холанда до исполнения углового удара. Когда же забивала Англия, мяч попал в трос камеры-паука, но датчики не сработали и игра не была остановлена.

Холанд-старший и сам играл за сборню Норвегии. Он заявил, что соперник спасся исключительно благодаря решениям арбитра и сказал, что норвежскую национальную команду буквально обокрали в этой встрече.

Кстати сам Эрлинг Холанд более спокойно отреагировал на вылет Норвегии и пожелал удачи Англии.

«Конечно, хочу, чтобы Англия добилась успеха. Думаю, в детстве я получил футболку сборной Англии раньше, чем футболку Норвегии. Желаю, чтобы Англия достигла успеха, потому что это прекрасная страна, футболка у неё тоже хорошая», — приводит слова Холанда ESPN.

«Швейцария – идеальная жертва»

Швейцария тоже до сих пор не может успокоиться после судейства 1/4 финала с Аргентиной. В стране уверены, что их засудили в угоду аргентинцам и Месси. Наиболее остро обсуждается эпизод на 72-й минуте матча, когда нападающий Брель Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.

Главный тренер сборной Швейцарии Якин назвал решение арбитра ошибочным и неприемлемым, отметив, что не понимает логики судейской бригады.

«Этого не должно было случиться. Мы отдали все, сражались до самого конца и отдавались на поле всем сердцем», — написал после вылета сборной Швейцарии ее капитан Гранит Джака.

А ярче всех царящие настроения в Швейцарии выразил один из комментаторов Давид Лемо.

«Не думаю, что игрок Аргентины получил бы вторую желтую карточку в этом моменте. Конечно, нам подробно объяснят это решение. Сборная Швейцарии – идеальная жертва. Но после всего этого остается очень, очень горький осадок», — такие слова прозвучали в эфире.

Якин назвал судейство в матче с Аргентиной разрушительным. Тренер Швейцарии заявил, что удаление сломало игру.