Эстония выступила с инициативой прекратить финансирование Международного олимпийского комитета из бюджета Европейского союза. Поводом стало решение МОК смягчить ограничения для российских спортсменов перед Олимпиадой-2028.

Министр культуры Эстонии Хейди Пурга заявила, что Международный олимпийский комитет не должен получать средства Европейского союза после решения разрешить российским спортсменам участвовать в командных соревнованиях и квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Кроме того, Таллин предлагает прекратить финансирование и других международных спортивных организаций, которые поддерживают возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

По словам Пурги, пока продолжается война в Украине, решения, способствующие возвращению стран-агрессоров в мировой спорт, противоречат европейским ценностям.

«Пока в Украине продолжается война и люди страдают, мы не можем допустить, чтобы спорт использовался для нормализации этой ситуации», — подчеркнула министр.

Инициативу, которую поддержали и другие государства, планируется представить еврокомиссару по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Глену Микаллефу.

В документе предлагается исключить из программ финансирования ЕС не только МОК, но и ряд международных спортивных организаций, включая Международную федерацию фехтования (FIE) и World Aquatics. Авторы инициативы также предлагают рассмотреть возможность ограничения участия этих организаций в мероприятиях и консультациях, связанных с развитием спорта в Евросоюзе.

Фактически речь идет не о спортивных санкциях, а о возможном пересмотре финансовой поддержки со стороны ЕС. Если предложение получит дальнейшее развитие, вопрос будет обсуждаться на европейском уровне.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российские и белорусские спортсмены в большинстве международных соревнований могли выступать только в нейтральном статусе.

На прошлой неделе МОК отменил часть ограничений для российских спортсменов, введенных в октябре 2023 года после включения Олимпийским комитетом России спортивных организаций с оккупированных украинских территорий.

При этом МОК сохранил запрет на использование российского флага и гимна. Кроме того, российские спортсмены должны будут пройти несколько допинг-проверок перед допуском к соревнованиям.

Что касается Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе, комитет заявил, что позднее отдельно примет решение относительно возможного использования российской национальной символики.

В то же время условия участия российских спортсменов остаются более строгими, чем для представителей Беларуси. В мае МОК разрешил белорусским спортсменам выступать без ограничений на использование национального флага, гимна и цветов.

Таким образом, решение МОК уже вызвало политическую реакцию в странах Балтии, а инициатива Эстонии может стать началом более широкой дискуссии о финансировании международных спортивных организаций со стороны Европейского союза.