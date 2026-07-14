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Эстония требует лишить МОК денег ЕС после решения вернуть российских спортсменов 0 45

Спорт
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: MOK

Эстония выступила с инициативой прекратить финансирование Международного олимпийского комитета (МОК) и ряда международных спортивных федераций из бюджета Евросоюза. Поводом стало решение МОК смягчить ограничения для российских спортсменов и допустить их к командным соревнованиям и отбору на Олимпиаду-2028.

Эстония призывает Европейский союз прекратить финансирование Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных спортивных организаций, которые допускают возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену.

Поводом стало недавнее решение МОК снять часть ограничений для российских спортсменов, разрешив им участвовать в командных соревнованиях и квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Министр культуры Эстонии Хейди Пурга заявила, что в условиях продолжающейся войны в Украине невозможно оправдать решения, создающие впечатление, будто «ничего не произошло».

«Пока в Украине продолжается война и люди продолжают страдать, мы не можем допустить, чтобы спорт использовался для нормализации этой ситуации. Спорт никогда не бывает вне политики ценностей — он всегда несет определенный сигнал», — подчеркнула министр.

По словам Пурги, Европа должна сохранять единую позицию и не направлять средства организациям, решения которых противоречат поддержке Украины.

Инициативу Эстонии, которую уже поддержали несколько других стран, планируется передать еврокомиссару по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Глену Микаллефу.

Предлагается исключить из программ финансирования ЕС не только МОК, но и ряд других международных федераций, в частности Международную федерацию фехтования (FIE) и федерацию World Aquatics, объединяющую основные виды плавательного спорта. Кроме того, предлагается ограничить участие этих организаций в будущих европейских дискуссиях и мероприятиях по развитию спорта.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские и белорусские спортсмены в большинстве случаев могли выступать лишь в нейтральном статусе.

На прошлой неделе МОК отменил ограничения, введенные в октябре 2023 года после того, как Олимпийский комитет России включил в свой состав спортивные организации с оккупированных украинских территорий.

При этом запрет на использование российского флага и гимна пока сохраняется. Кроме того, российские спортсмены должны будут пройти дополнительные допинговые проверки перед допуском к соревнованиям.

Что касается Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, МОК сообщил, что решение о возможном использовании российского флага, гимна, национальных цветов и другой олимпийской символики будет принято позднее.

Белорусские спортсмены уже получили более широкие права: в начале мая МОК разрешил им выступать без ограничений на использование государственной символики.

Предложение Эстонии может стать предметом обсуждения на уровне Евросоюза уже в ближайшее время. Если инициативу поддержит большинство стран ЕС, вопрос финансирования международных спортивных организаций может превратиться в новый элемент политического давления в условиях продолжающейся войны в Украине.

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#олимпиада #допинг #Украина #спорт #МОК #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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