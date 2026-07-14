Как мы уже писали , Международный олимпийский комитет (МОК) отменил ограничения для российских спортсменов, разрешив им участвовать в командных соревнованиях и квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Латвия продолжает выступать против возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, но в мире ситуация меняется. По мнению бывшего защитника сборной Латвии Ральфа Фрейбергса, главную роль в этом все чаще играют большие деньги.

По словам спортсмена, в Латвии многие спортивные организации и федерации продолжают активно сопротивляться возвращению представителей РФ и Беларуси, однако за пределами страны ситуация выглядит иначе. "Есть несколько проблем. Когда мы смотрим на Латвию, у нас многие спортивные организации и федерации борются и выступают против этого. Но если посмотреть на Европу и мир, то настроения там уже совсем не такие", - отметил Фрейбергс в эфире TV24.

Он признался, что иногда у него возникает ощущение, будто Латвия практически в одиночку продолжает защищать свои принципы.

"Иногда кажется, что Латвия одна, как будто мы одни идиоты, которые продолжают бороться за справедливость, за Украину и за то, чтобы эти страны не возвращались в международный спорт", - сказал он.

По мнению бывшего хоккеиста, одной из главных причин изменения позиции многих международных спортивных организаций являются деньги. "Видно, как работает российский капитал. Россия обещает большие деньги за возвращение в федерации", - заявил Фрейбергс. В качестве примера он привел хоккей. После отстранения сборных России и Беларуси международный хоккей, по его наблюдениям, столкнулся со снижением финансовых поступлений и потерей части спонсоров. "Я вижу, что некоторые спонсоры уходят. Если тебе пообещают десять миллионов... Я слышал, что Беларусь тоже может прийти с деньгами. Не знаю точных сумм, но если речь идет о миллионах за возвращение России, многим федерациям очень трудно сказать "нет", - отметил он.

По словам Фрейбергса, именно финансовый фактор может объяснять, почему некоторые международные спортивные организации сегодня уже не занимают столь жесткую позицию, как раньше. При этом он положительно оценил позицию стран, которые продолжают придерживаться прежних принципов. "Хорошо, что есть такие страны, как Латвия, а также Чехия и некоторые другие государства, которые в хоккее продолжают этому противостоять", - подчеркнул бывший защитник сборной.

Вчера стало известно, что Международная федерация настольного тенниса (ITTF) разрешила российским спортсменам вновь выступать на своих соревнованиях под государственной символикой.