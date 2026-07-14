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Мбаппе против Ямаля: сегодня Франция и Испания определят первого финалиста чемпионата мира 0 73

Спорт
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаги Франции и Испании на стадионе ЧМ-2026
ФОТО: BB.LV/AI

Во вторник на чемпионате мира по футболу определится первый финалист. В Арлингтоне встретятся две европейские сборные — Франция и Испания, которые в последние годы регулярно пересекаются в решающих матчах крупнейших турниров.

Матч пройдет на стадионе AT&T в Арлингтоне и начнется в 22:00 по латвийскому времени. В Латвии прямую трансляцию покажет телеканал TV6.

Второй финалист станет известен в среду, когда за место в решающем матче сыграют Англия и Аргентина.

Франция подходит к полуфиналу в статусе одной из самых результативных команд турнира. На пути к этой стадии команда Дидье Дешама выиграла все свои матчи, а в плей-офф не пропустила ни одного мяча. Испания после неожиданной ничьей в стартовом туре также набрала отличный ход и затем одержала шесть побед подряд.

Последние встречи этих соперников складывались в пользу испанцев. Они обыграли Францию в полуфинале чемпионата Европы 2024 года и в полуфинале Лиги наций УЕФА в 2025-м. Теперь у французской команды появился шанс взять реванш уже на мировом первенстве.

Одной из главных интриг станет противостояние лидеров атак. Килиан Мбаппе с восемью голами и тремя результативными передачами остается одним из лучших бомбардиров турнира, а также продолжает борьбу с Лионелем Месси за лидерство в списке самых результативных игроков в истории финальных стадий чемпионатов мира. В составе Испании особое внимание приковано к Ламину Ямалю, который, несмотря на один забитый мяч, считается одним из ключевых игроков команды.

Для обеих сборных это шанс выйти в финал главного футбольного турнира мира. Франция может сыграть в своем третьем подряд финале чемпионата мира, тогда как Испания постарается повторить успех 2010 года и снова побороться за титул.

Победитель сегодняшнего матча встретится в финале с победителем пары Англия — Аргентина, а проигравшая команда сыграет в матче за третье место.

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#футбол #Франция #Испания #спорт #чемпионат мира #прогноз
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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