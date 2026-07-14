Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Месси и сборную Аргентины хотят удалить с чемпионата мира по футболу 0 10

Спорт
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лионель Месси

В интернете разместили петицию за то, чтобы аргентинцев и Месси дисквалифицировали с чемпионата мира, так как судьи слишком им помогают.

Логика болельщиков понятна. Еще в первом матче Месси могли удалить за грубую, но не сделали этого. А потом судьи часто были на стороне Аргентины и в матче против Кабо-Верде, и Египта, и Швейцарии…

Конечно, никто не уберет сборную Аргентины с ЧМ-2026. Но именно такие истории остаются в памяти, и аргентинцы и Лионель Месси будут прочно ассоциироваться с утверждением, что их искусственно тянули на этом турнире к медалям.

Отразится ли это на психологии Лео и его команды? Увидим 15 июля в полуфинале против Англии.

А сегодня в 22:00 смотрим еще один суперматч Франция - Испания.

×
Читайте нас также:
#футбол #чемпионат мира по футболу #спорт
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Флаги Франции и Испании на стадионе ЧМ-2026
Изображение к статье: Врач сборной Сенегела
Изображение к статье: Гол...
Изображение к статье: Эрлинг Холанд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пожар в лесу
В мире
Изображение к статье: Сварить пармезан все сложнее
В мире
Изображение к статье: Грета Тунберг
В мире
Изображение к статье: звезды, космос
Техно
Изображение к статье: Килиан Мбаппе
Спорт
Изображение к статье: Счастливое спасение
В мире
Изображение к статье: Пожар в лесу
В мире
Изображение к статье: Сварить пармезан все сложнее
В мире
Изображение к статье: Грета Тунберг
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео