В интернете разместили петицию за то, чтобы аргентинцев и Месси дисквалифицировали с чемпионата мира, так как судьи слишком им помогают.

Логика болельщиков понятна. Еще в первом матче Месси могли удалить за грубую, но не сделали этого. А потом судьи часто были на стороне Аргентины и в матче против Кабо-Верде, и Египта, и Швейцарии…

Конечно, никто не уберет сборную Аргентины с ЧМ-2026. Но именно такие истории остаются в памяти, и аргентинцы и Лионель Месси будут прочно ассоциироваться с утверждением, что их искусственно тянули на этом турнире к медалям.

Отразится ли это на психологии Лео и его команды? Увидим 15 июля в полуфинале против Англии.

А сегодня в 22:00 смотрим еще один суперматч Франция - Испания.