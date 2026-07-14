После завершения чемпионата мира по футболу 2026 года вокруг сборной Сенегала всплывают новые подробности. Президент национальной футбольной федерации заявил, что только после турнира узнал: главным врачом команды был специалист по гинекологии.

Президент Федерации футбола Сенегала (FSF) Абдулайе Фалл рассказал на пресс-конференции, что после чемпионата мира 2026 года неожиданно выяснилось: главный врач национальной сборной доктор Федиор по своей основной специальности является гинекологом.

«Я узнал об этом слишком поздно. Доктор Федиор — гинеколог. Игроки тоже не были в этом уверены», — заявил глава федерации.

Это заявление прозвучало на фоне масштабной реорганизации в сенегальском футболе после неудачного выступления команды на мировом первенстве. Сборная покинула турнир после поражения от Бельгии, а руководство федерации приступило к анализу причин неудачи.

После чемпионата мира возникли вопросы не только к подготовке футболистов, но и к работе тренерского штаба, медицинского персонала и организации всей делегации. В частности, Федерация футбола Сенегала уже начала процедуру увольнения главного тренера Папе Тиау и его штаба.

При этом в федерации подчеркивают, что специализация доктора Федиора не ставит под сомнение его квалификацию как врача. Однако руководство считает, что на турнирах такого уровня медицинским сопровождением команды должны заниматься специалисты именно в области спортивной медицины.

История с главным врачом стала одним из эпизодов масштабного разбора выступления сборной Сенегала на чемпионате мира. В федерации намерены пересмотреть подход к комплектованию не только тренерского штаба, но и медицинской службы, чтобы в будущем избежать подобных вопросов.